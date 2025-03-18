مئات الأردنيين يتظاهرون وسط عمان تنديدا بعودة الحرب الإسرائيلية على غزة- (فيديو)

عمان: شارك مئات الأردنيين، مساء الثلاثاء، في مسيرة وسط العاصمة عمان، تنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وصولاً إلى ساحة النخيل التي تبعد حوالي 1 كيلو متر عن المسجد.

نظمت المسيرة، التي جاءت تحت شعار “أمريكا رأس العدوان”، بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة” (نقابي حزبي). وطالب المتظاهرون بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في عام 1994، مرددين هتافات تطالب بإسقاط اتفاقية وادي عربة.

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: “ترامب مجرم الحرب ينقلب ويغدر بالاتفاق الذي ضمنه.. أمريكا شريكة في العدوان”.

الآلاف يتظاهرون وسط العاصمة الأردنية عمان؛ تنديداً بجرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة pic.twitter.com/jYgU8rlaX7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 18, 2025

وفي تصريح على هامش المسيرة، قالت رئيسة رابطة المرأة الفلسطينية بالخارج، نسرين عودة: “نحن اليوم على أرض الأردن نقف ضد هذه الهجمة الجبانة التي تستهدف أطفال غزة وأهلها”. وأضافت: “الاحتلال يعود لإجرامه في قتل أهل غزة بعد تجويعهم وحصارهم وهم صيام في شهر رمضان”.

وتابعت: “ندعو الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع للتدخل ورفع العدوان عن أهل غزة، ونطالب الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع هذا الكيان الذي لا يحترم معاهدات ولا حقوق إنسانية ولا حقوق دولية”.

يا يمني خلي البحر الأحمر أحمر ✌️ الأردن عمان🇯🇴 وسط البلد دلوقتي pic.twitter.com/OEEHS9CKc2 — بشرى بسيوني (@BushraBassioun) March 18, 2025

الآن غضب شعبي يجتاح الشارع #الأردني

تندد باستئناف الحرب على #غزة يا للعار يا للعار .. كله مشارك بالحصار

جاني من الوقفة الغاضبة في العاصمة عمّان تنديدا

بالعدوان الإسرائيلي على #قطاع_غزة pic.twitter.com/dmdZbEU07a — عمر العبادي 🇯🇴 (@Omar_aabadi) March 18, 2025

وكثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من غاراتها الجوية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، مستهدفة المدنيين خلال وقت السحور، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى والمفقودين في ساعات قليلة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة، إلى المستشفيات حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، ولا يزال العمل جارياً على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

عقب عودة حرب الإبادة والمجازر .. تظاهرة كبيرة وسط العاصمة الأردنية عمان تنديداً بجرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة. pic.twitter.com/1jokKDwLpT — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 18, 2025

تعد هذه الهجمات أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي مطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتي استمرت 42 يوماً، بدأ في 19 يناير.

(الأناضول)