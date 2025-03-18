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مئات الأردنيين يتظاهرون وسط عمان تنديدا بعودة الحرب الإسرائيلية على غزة- (فيديو)

18 - مارس - 2025

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عمان: شارك مئات الأردنيين، مساء الثلاثاء، في مسيرة وسط العاصمة عمان، تنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وصولاً إلى ساحة النخيل التي تبعد حوالي 1 كيلو متر عن المسجد.

نظمت المسيرة، التي جاءت تحت شعار “أمريكا رأس العدوان”، بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة” (نقابي حزبي). وطالب المتظاهرون بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في عام 1994، مرددين هتافات تطالب بإسقاط اتفاقية وادي عربة.

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: “ترامب مجرم الحرب ينقلب ويغدر بالاتفاق الذي ضمنه.. أمريكا شريكة في العدوان”.

وفي تصريح على هامش المسيرة، قالت رئيسة رابطة المرأة الفلسطينية بالخارج، نسرين عودة: “نحن اليوم على أرض الأردن نقف ضد هذه الهجمة الجبانة التي تستهدف أطفال غزة وأهلها”. وأضافت: “الاحتلال يعود لإجرامه في قتل أهل غزة بعد تجويعهم وحصارهم وهم صيام في شهر رمضان”.

وتابعت: “ندعو الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع للتدخل ورفع العدوان عن أهل غزة، ونطالب الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع هذا الكيان الذي لا يحترم معاهدات ولا حقوق إنسانية ولا حقوق دولية”.

وكثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من غاراتها الجوية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، مستهدفة المدنيين خلال وقت السحور، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى والمفقودين في ساعات قليلة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة، إلى المستشفيات حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، ولا يزال العمل جارياً على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

تعد هذه الهجمات أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي مطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتي استمرت 42 يوماً، بدأ في 19 يناير.

(الأناضول)

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  1. يقول عزالدين مصطفى جلولي:
    مارس 18, 2025 الساعة 8:54 م

    التنديد كلمة لا معنى لها في مثل هذه الظروف، والمسيرات ما أسهلها من أعمال! مناداة الأمة بالتدخل والقيادة الأردنية بإلغاء اتفاقية العار، لا يجدي نفعا… الأحرار من القبائل الأردنية بعرفون الطريق إلى القدس.

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  2. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    مارس 18, 2025 الساعة 8:57 م

    لم يعد التظاهر او الجديد يجدي نفعا. إنما الزحف علي العدو و ليكن ما يكون . الموت و الدمار و لا الذل

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  3. يقول علي العليان:
    مارس 19, 2025 الساعة 12:40 ص

    المظاهرات في العالم العربي بشكل عام، هي المضحك المبكي، ويجلعون الممنوعين في بلادهم من العربان العاربة يقولون: وايه يعني ؟ عملتوا ايه لفلسطين

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