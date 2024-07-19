مئات الأردنيين يشاركون في مسيرة تضامنية مع غزة- (صور)

عمان: شارك مئات الأردنيين، مساء الجمعة، في مسيرة تضامنية مع غزة تندد بـ”العدوان” الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني وتطالب بإغاثة أهله، تحت شعار “أوقفوا إمداد العدو.. أغيثوا أهلنا في غزة”.

انطلقت المسيرة بعد صلاة المغرب من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمان، وصولا إلى ساحة النخيل.

ونظمت الفعالية تحت شعار “أوقفوا إمداد العدو.. أغيثوا أهلنا في غزة”، بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة” (نقابي حزبي).

وهتف المشاركون “صوّر ذيع.. شعب ما بده (لا يريد) التطبيع”، و”وحدتنا وحدة ساحات.. هيهات بتركع هيهات”، و”من عمان تحية.. لصنعاء الأبية”، و”لا سفارة صهيونية.. على الأرض الأردنية”، وغيرها من الهتافات.

ورفعوا لافتات كتب عليها شعار المسيرة، وعبارات أخرى تندد بالعدوان وتحيّي أهل القطاع، من قبيل “كل الطلاب في الدنيا ينالون شهادات العلم إلا طلاب غزة ينالون الشهادات العليا في غزة”، و”إني أرى أن الحل الوحيد المقاومة والمزيد من المقاومة”.

وعلى هامش الفعالية قال أحد المشاركين، فضل عدم ذكر اسمه، وهو يغطي وجهه ورأسه بالشماغ الأردني ويرتدي على جبينه شعار كتائب القسام: “هذا أقل شيء يمكن أن نقوم به، نحن مقصرون، نحن نخرج حتى يكون لنا حجة خفيفة يوم القيامة أمام الله عن الخذلان الذي يتعرض له إخواننا في غزة”.

وطالب حكومة بلاده أن “تزيد الدعم إلى غزة (..) نستطيع الضغط على إسرائيل أكثر من ذلك”.

فيما بين مشارك ثان لم يذكر هو الآخر اسمه، بينما كان يضع الكوفية الفلسطينية حول رقبته: “نحن هنا نصرة لأهلنا في غزة، ومطالبنا كسر الحصار ووقف العدوان، وأن ترجع غزة كما كانت ويزول الاحتلال (..) أهل غزة هم رأس الحربة في الدفاع عن الأمة العربية”.

(الأناضول)