سياسة | عربي | الأردن

مئات الأردنيين يشاركون في مسيرة دعماً لفلسطين

منذ 12 دقيقة

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عمان: انطلقت مسيرة حاشدة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، للجمعة الخامسة عشر على التوالي، شارك فيها المئات من أطياف المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات مجتمع مدني، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، ومدن الضفة الغربية، داعين إلى تحرك عربي ودولي لوقف العدوان.

واستنكروا الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وفصل الضفة الغربية عن القطاع، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.

(وكالات)

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