مئات الإرهابيين اليهود يعربدون في حوارة المهددة دوماً بالحرق والمحو: شهيدان وأكثر من 60 جريحاً- (فيديوهات)

لقطة من مواجهات مع أهالي حوارة إثر تشييع الشهيد لبيب محمد ضميدي- (ا ف ب)

نابلس- “القدس العربي”: “ليلة من أصعب الليالي”، هكذا وصف أهالي بلدة حوارة، شرق نابلس، تفاصيل ما حدث مساء الخميس وفجر الجمعة، وذلك بعد ساعات على عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني على سيارة للمستوطنين، من دون أن توقع إصابات.

والمشترك في شهادات الأهالي أنهم ركزوا على أن المستوطنين الإرهابيين كانوا مستعدين للهجوم، بدليل أنهم فعلوا كل ذلك وأعدموا شابًا في البلدة بعد استشهاد شاب آخر نفذ عملية إطلاق نار من دون أن ينتج عن عمليته أي خسائر في صفوفهم.

واستغل مئات المستوطنين الإرهابيين وقادتهم، وتحديداً بعد إعلان جيش الاحتلال قتل منفذ عملية إطلاق النار بعد عملية مطاردة استمرت 3 ساعات، لشن هجمات واسعة على البلدة، وتحديداً المنطقة التي تقع على جانبي الشارع الرئيسي.

ونفذ مئات الإرهابيين اليهود هجومًا كبيرًا جديدًا على البلدة، المهددة دوماً بالحرق والمحو، وهو الثاني من نوعه في العام الحالي، وأسفر عن استشهاد الشاب لبيب محمد ضميدي، وإصابة 60 آخرين.

وبدأ الهجوم بعدما أقام الإرهابي تسفي سوكوت، عضو الكنيست، خيمة في بلدة حوارة قال إنها ستكون “مكتبه البرلماني” في الأيام القادمة، ودعا المستوطنين للتوافد إليها من أجل دراسة التوراة.

وتوافد المستوطنون إلى حوارة، وفي غضون أقل من ساعة كان عدد الإرهابيين بالمئات، وبدأوا تنفيذ هجمات على المتاجر والمنازل في الطريق الرئيس في حوارة وبالقرب منه.

وجلبت مجموعات المستوطنين كراسي بلاستيكية وضعت في الشارع الرئيسي وأمام محلات المواطنين المغلقة وتظاهروا بتلقي دروس دينية توراتية.

وإثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين المستوطنين وجنود الاحتلال من جهة، وأهالي حوارة الذين احتشدوا للتصدي لهم، وقد أظهر مقطع فيديو مستوطنًا يطلق الرصاص صوب الشبان.

وقالت وزارة الصحة إن الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد شاب إثر إصابته برصاصة في القلب، هو الشاب لبيب محمد ضميدي (19 سنة).

وبارتقائه ارتفع عدد الشهداء في العام الحالي إلى 255 شهيدًا، بينهم عدد من الشهداء ارتقوا برصاص مستوطنين.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن الشهيد لبيب ضميدي أصيب برصاص جنود أثناء رشقه لمركبة مستوطنين بالحجارة، وقد تسبب ذلك بإصابة مستوطن بجروح طفيفة داخل مركبته.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع 60 إصابة في حوارة، أحدهم أصيب بالرصاص الحي ونقل لمستشفى رفيديا، وآخر أصيب نتيجة احتجاز جنود الاحتلال له في منطقة دوار الزيتونة ونقل إلى طوارئ ابن سينا، بينما بقية الـ58 إصابة كانت اختناقًا بقنابل الغاز وتم علاجهم ميدانيًا، ومنهم أربعة أطفال.

وانتشر مئات المستوطنين على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

اشتباك

واستُشهد الشاب جمال محمود مجذوب، مساء الخميس، في اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في حوارة، بعد ساعات من تنفيذه عملية إطلاق نار على مركبة مستوطنين في حوارة أيضًا.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيداً، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.

وأجبرت قوات الاحتلال، في وقت سابق، أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.

يذكر أن الشهيد مجذوب من سكان بلدة فرعون جنوب طولكرم، حيث وصل البلاد حديثًا مع شقيقه قادمين من الأردن، ويسكنان مع جدتهما في البلدة.

واتهم الاحتلال مجذوب بأنه منفذ عملية إطلاق النار على مركبة إسرائيلية يستقلها مستوطن وزوجته وابنهما على الشارع الرئيس في حوارة، وقد نجح قائد المركبة في الهروب متفاديًا وقوع إصابات جسدية، في حين أفيد بأن المستوطنة أصيبت بالهلع.

الإرهابي سوكوت

وكان الإرهابي تسفي سوكوت، عضو الكنيست، قال: “يجب شن عملية عسكرية واسعة النطاق لوقف الانفلات الأمني الذي تشهده الفترة الأخيرة. الليلة نفتتح مكتبًا برلمانيًا في منطقة الهجوم برسالة لا لبس فيها: نحن هنا، ملتزمون، ونطالب بالأمن للمستوطنين في شمال الضفة الغربية”.

وعزز جيش الاحتلال انتشاره في موقع العملية، ومحيط الخيمة التي أقامها سوكوت بموجب عمله كعضو كنيست، على غرار الخيمة التي كان قد أقامها فوق جبل صبيح في بيتا، خلال شهر آذار/مارس 2023، والخيمة التي أقامها قبله المستوطن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، في حي الشيخ جراح عام 2022.

وسوكوت هو قيادي في تنظيم “تدفيع الثمن” الإرهابي، وقد انضم إلى الكنيست في العام الحالي، بصفته عضوًا في قائمة الصهيونية الدينية التي تزعمها بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح وزير المالية في حكومة اليمين المتطرف الحالية.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “هآرتس” تقريراً قالت فيه إن سوكوت (34 سنة) كان زعيمًا للخليّة الإرهابية اليهودية الأولى التي أضرمت النار بمسجد في قرية ياسوف قرب سلفيت بالضفة الغربية، في كانون أول/ ديسمبر 2009، وخطّت على جدرانه شعار “جباية الثمن”.

ونفذ مئات الإرهابيين محرقة في حوارة، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات.

وسبق أن أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تحريضية على حرق حوارة، أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وبعد المحرقة، أطلق المستوطنون أغنية “من يحترق الآن”، أشادوا بها بمحرقة حوارة، وتداولوا عبر مجموعات في واتساب وتلغرام، بينما امتنعت وسائل إعلام إسرائيلية عن نشر كلمات الأغنية بسبب مستوى التطرف والتحريض فيها.

جيش الاحتلال شريك بالهجمات

سياسياً، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا.

وأضاف أبو ردينة، في حديث صحافي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تتحملان المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستعمرون في الأرض الفلسطينية كافة، وآخرها هجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً بلا هوادة على الشعب الفلسطيني، وعلى مرأى من العالم.

مؤكدًا أن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، و”إما السلام للجميع أو لا سلام لأحد، وإما الأمن للجميع أو لا أمن لأحد”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها مستعمر حاقد وعنصري بإطلاق النار وقتل المواطن الشهيد لبيب ضميدي (19 عاماً) في حوارة.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذه الجريمة امتداداً لجرائم واعتداءات ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد أبناء شعبنا.

كما أدانت الوزارة بشدة تفاخر الوزير الفاشي بن غفير المتواصل بشأن حرية تنقل المستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كونها، حسب ادعائه، أهم من حياة الفلسطينيين، واعتبرته غطاء إسرائيلياً رسمياً لهذه الجريمة.

وتساءلت: ماذا كان يعمل المستعمر في حوارة؟ ولماذا جاء يحمل سلاحه؟ وأين جيش الاحتلال في هذه الحالة؟

مضيفة أنها “أسئلة لا تدع مجالاً للشك أننا إزاء جريمة قتل متعمد، وأن المستعمر حضر إلى أرض فلسطينية محتلة، وبلدة يقطنها فلسطينيون حاملاً سلاحه بهدف القتل، ولم يتم منعه من قبل جنود الاحتلال رغم معرفتهم بنواياه المسبقة، كما حصل في حالات سابقة في حوارة وغيرها، بما يؤكد أن جيش الاحتلال شريك بارتكاب تلك الجرائم، كما هو حال المستوى السياسي في دولة الاحتلال”.