مئات الإسرائيليين يتظاهرون في المطار قبيل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن 

تل أبيب: تظاهر مئات الإسرائيليين في مطار بن غوريون، بالقرب من تل أبيب، وذلك عشية مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

ودعا المشاركون في المظاهرة نتنياهو إلى عدم القيام بالزيارة حتى يوقع على اتفاق لإطلاق سراح 120 محتجزاً إسرائيلياً لدى حركة “حماس” الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” عبر الإنترنت.

وكان من بين المتظاهرين أقارب المحتجزين.

وقال ابن شقيق رجل تحتجزه “حماس” في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي: “معظم المواطنين يعرفون أن نتنياهو يقرر فقط بناء على مصالحه الشخصية.” وأوضح أن معظم المواطنين سيرون أنه يترك المحتجزين في مأزق، ويعرقل المحادثات غير المباشرة لإطلاق سراحهم.

ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في إسرائيل في إطار ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة ويمينية متطرفة تعارض تقديم تنازلات لـ “حماس”، وتهدد بتفكيك التحالف الحكومي.

وفي حال إجراء انتخابات مبكرة، ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن نتنياهو لن يحظى بفرصة كبيرة.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم الإثنين. ومن المقررأن يلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد الثلاثاء، وإلقاء خطاب أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء.

(د ب أ)