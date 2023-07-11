مئات الإسرائيليين يتظاهرون في مطار بن غوريون- (فيديو)

القدس: تظاهر مئات الإسرائيليين، الثلاثاء، في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب ضمن فعاليات احتجاجية ضد مصادقة الكنيست على مشروع قانون يحد من سلطة القضاء.

وذكرت وسائل إعلام عبرية بينها “القناة 12” أن قوات من الشرطة تواجدت في المطار وحاولت نقل المتظاهرين من قاعة السفر الرئيسية إلى قاعة فرعية ولكن دون جدوى.

🎥 آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يتظاهرون داخل مطار بن غوريون بتل أبيب، ضد التعديلات القضائية.

اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اضربهم بظلمهم يا رب العالمين pic.twitter.com/cMhCuGGJiK — وفاء (@wf59228567) July 11, 2023



وانطلقت في إسرائيل الثلاثاء، فعاليات احتجاجية بعد ساعات من مصادقة الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من سلطة القضاء.

وأطلق منظمو الاحتجاجات على فعالياتهم التي تعم المدن وتستمر حتى ساعات المساء، اسم “يوم الشلل الوطني”.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو اشتباكات بالأيدي بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين، واستخدام القوة في عمليات توقيف المتظاهرين.

وأضرم المتظاهرون النيران في إطارات سيارات فارغة واستخدموا خياما صغيرة لإغلاق شوارع في العديد من المدن، وسار مئات في مسيرات يلوحون بالعلم الإسرائيلي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان:” ألقي القبض على 66 مشتبها بهم، أطلق سراح 7 منهم شاركوا في احتجاجات وانتهاك النظام العام”.

وأضافت: “يعمل ضباط الشرطة الإسرائيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في عدد كبير من النقاط الساخنة التي تحدث فيها اضطرابات”.

وكان الكنيست صادق فجر الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يقوض قدرة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمراجعة قرارات الحكومة.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.

وتشهد إسرائيل منذ 27 أسبوعا احتجاجات كبيرة على قرار الحكومة الدفع بمشاريع قوانين تقول أنها لتحقيق إصلاح قضائي فيما تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل لديكتاتورية.

(الأناضول)