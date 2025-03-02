مئات الإسرائيليين يتظاهرون لإتمام كل مراحل صفقة التبادل

القدس: تظاهر مئات الإسرائيليين، الأحد، في مدينة القدس، لمطالبة الحكومة بإتمام كافة مراحل صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) إن مئات الإسرائيليين شاركوا بالمظاهرة التي نظمت بمدينة القدس، والتي طالبت حكومة بنيامين نتنياهو بإتمام كافة مراحل صفقة التبادل، للإفراج عن كافة المحتجزين في غزة.

ووفق الصحيفة، شارك بالمظاهرة عدد من عائلات المحتجزين وقتلى أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”.

وأشارت “يديعوت أحرنوت” إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن عرقلة إتمام صفقة التبادل لـ”دواع سياسية وشخصية”.

والسبت، دعا أسير إسرائيلي محتجز لدى “كتائب القسام”، في مقطع مصور نشرته الكتائب، عائلته والإسرائيليين إلى الاستمرار في التظاهر، حتى يوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والإفراج عنهم.

(الأناضول)