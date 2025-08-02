مئات الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بصفقة لإطلاق الأسرى في غزة

تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، صباح السبت، للمطالبة بصفقة لإعادة جميع الأسرى المحتجزين بقطاع غزة، عقب أيام من انسحاب إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة مع حركة حماس.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “تجمّع مئات الأشخاص وعائلات المختطفين صباح اليوم (السبت) في ساحة المختطفين في تل أبيب، مطالبين بإعادتهم إلى الوطن”.

وأضافت أن المظاهرة التي دعت إليها هيئة عائلات الأسرى، جاءت “في أعقاب مقاطع فيديو نشرتها (حركتا) حماس والجهاد الإسلامي في الأيام الأخيرة، والتي يظهر فيها الأسيران أفيتار ديفيد وروم بارسلافسكي وهما في حالة نفسية وجسدية صعبة”.

من جانبها، قالت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير ماتان تسينغاوكر، خلال المظاهرة: “أولادنا يمرّون بما يشبه المحرقة”.

وأضافت: “ماتان ومعه باقي المختطفين، لن يصمدوا لفترة أطول”.

وتابعت والدة ماتان: “الشيء الوحيد الذي لم نجربه هو اتفاق شامل مقابل إنهاء الحرب، اتفاق ذو جدوى حقيقية. لا شعارات فارغة، لا إحاطات بلا مضمون، ولا تسريبات تُفاقم المواقف”.

وشددت على أن “الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إعادة الجميع (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، هي من خلال الضغط الشعبي”.

من جانبه، كتب زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” وزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان على “إكس”: “جميع المختطفين في وضع إنساني صعب ويجب إعادتهم جميعا دفعة واحدة، الآن”.

(الأناضول)