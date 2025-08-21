مئات التونسيين يتظاهرون لدعم اتحاد الشغل وانتقاد السلطات ـ (فيديو)

تونس – “القدس العربي”: تظاهر مئات التونسيين، الخميس، في العاصمة للدفاع عن اتحاد الشغل الذي يرى مراقبون أنه يخوص معركة “كسر عظم” مع السلطات، وخاصة بعد مهاجمة مقره من قبل أنصار الرئيس قيس سعيد ورفع شعارات تطالب بحله.

وكانت قيادة الاتحاد دعت إلى التظاهر للدفاع عن استقلالية الاتحاد وعن حقوق العمال والحق النقابي والحوار الاجتماعي.

وتجمع المحتجون في ساحة محمد علي أماك مقر الاتحاد، قبل التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي، ردد خلالها المحتجون شعارات تنتقد السلطات والوضع الحالي في البلاد، على غرار “يا مواطن يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع”، وأخرى تدعم الاتحاد على غرار “بالروح بالدم نفديك يا اتحاد”.

وأدانت منظمات تونسية، في وقت سابق، ما اعتبرته مساعي السلطة لضرب الحق النقابي و”تدجين” اتحاد الشغل.

كما حمل الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن تقويض الحريات النقابية وتهديد أسس الديمقراطية في البلاد.