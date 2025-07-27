مئات التونسيين يشاركون بـ”حصار سفارة واشنطن” احتجاجا على إبادة غزة

تونس: شارك مئات التونسيين، مساء السبت، في فعالية “حصار السفارة الأمريكية” بالعاصمة تونس، احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة منذ ما يقارب السنتين.

وانطلق “حصار السفارة الأمريكية” بعد دعوة أطلقتها كل من “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” و”الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع”، ويستمر لأكثر من يوم، وفق المنظمين.

وقال عضو “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” غسان الهنشيري: “نحن دعونا اليوم لحصار السفارة الأمريكية، لأن الأمر أصبح لا يطاق داخل غزة من قتل وتجويع للفلسطينيين”.

وأضاف الهنشيري: “نحن نعرف أن الشريك والداعم الرسمي لهذا الكيان هو العدو الأمريكي، لهذا السبب توجهنا لحصار السفارة إلى أن يتم كسر الحصار عن أشقائنا في غزة”.

وتابع: “كل المشاعر التي نشعر بها بعد النظر إلى المشاهد القادمة من غزة، تدفعنا للخروج أمام سفارة الأعداء المساندين للعدو الصهيوني، ومحاصرتها”.

وأكد الهنشيري أن “حصار السفارة سيتواصل إلى أقصى عدد ممكن من الأيام (لم يحددها)، سنستمر على الأقل إلى حين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم “قافلة الصمود” وعضو التنسيقية وائل نوار: “انطلق منذ قليل حصار السفارة الأمريكية”.

وأضاف نوار، أن “الحصار سيستمر لأكثر من يوم، ما زلنا لم نحدد عدد أيامه”.

وشدد على أن “مطالب الاعتصام أمام السفارة واضحة، وهي موجهة للولايات المتحدة مباشرة: وقف الإبادة وفتح المعابر، ونحن نعلم أن حل المسألة في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وأردف نوار: “نطالب سلطات تونس بغلق سفارة الولايات المتحدة وطرد سفيرها (بيل بزي)، ووقف العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي حتى تتوقف واشنطن عن دعم الإبادة”.

وخلص إلى أن “هذا التحرك بالأساس هو إسناد لأهلنا في غزة وللمقاومة، ولن نقبل بترك الشارع ما دامت حرب الإبادة متواصلة”.

المتظاهرون، خلال الفعالية، قرعوا أواني فارغة في دلالة على المجاعة التي يعانيها فلسطينيو غزة، ووضعوا على الطريق قبالة السفارة مجسمات لأطفال شهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

ورفعوا شعارات تندد بالدعم الأمريكي لحرب الإبادة من أهمها: “الصهاينة والأمريكان شركاء في العدوان”، و”مطلب واحد للجماهير غلق السفارة وطرد السفير”، و”الجريمة صهيونية والقذيفة أمريكية”.

(الأناضول)