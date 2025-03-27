مئات الجنود الإسرائيليين لرئيس الأركان: عدنا للتخبط في غزة  

القدس: بعث المئات من ضباط وجنود الاحتياط في إسرائيل، الخميس، رسالة إلى رئيس الأركان إيال زامير، قالوا فيها إنّ الجيش “عاد للتخبط في قطاع غزة، دون أهداف واضحة”.

وبحسب هيئة البث الرسمية، طالب العسكريون، رئيس الأركان، بتحديد أهداف العودة إلى الحرب في غزة، وموعد نهائي لتحقيق المهام في القتال.

(الأناضول)