سياسة | دولي

مئات الجنود الإسرائيليين لرئيس الأركان: عدنا للتخبط في غزة  

27 - مارس - 2025

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القدس: بعث المئات من ضباط وجنود الاحتياط في إسرائيل، الخميس، رسالة إلى رئيس الأركان إيال زامير، قالوا فيها إنّ الجيش “عاد للتخبط في قطاع غزة، دون أهداف واضحة”.

وبحسب هيئة البث الرسمية، طالب العسكريون، رئيس الأركان، بتحديد أهداف العودة إلى الحرب في غزة، وموعد نهائي لتحقيق المهام في القتال.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2025 الساعة 9:03 م

    والهزيمة النكراء بانتظار حثالة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي يا حبيبي والأيام بيننا ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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