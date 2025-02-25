احتجاجات حاشدة في درعا والسويداء ضد تصريحات نتنياهو بشأن جنوب سوريا- (فيديوهات)

تظاهر مئات السوريين في “ساحة 18 آذار” وسط مدينة درعا جنوب البلاد، رفضا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نزع السلاح.

و شارك مئات السوريين بمظاهرة في ساحة 18 آذار بمدينة درعا رفضا لتصريحات نتنياهو، التي اعتبروها “تدخلا سافرا” في شؤون بلادهم.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتؤكد على وحدة البلاد وترفض التقسيم.

ومن بين اللافتات التي رفعها المتظاهرون: “الشعب السوري يرفض التدخلات الإسرائيلية”، و”لا للتقسيم”، و”من درعا هنا السويداء”، في إشارة إلى الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب السوري.

كما شوهدت لافتة باللغتين العربية والعبرية مكتوب عليها “نحن الطوفان، تحية من درعا العزة إلى غزة الصمود، وإلى جباليا وإلى الشجاعية، وإلى روح (يحيي) السنوار البطل” في إشارة إلى التضامن مع قطاع غزة الذي تعرض لإبادة إسرائيلية على مدار أكثر من 15 شهرا.

وردد المشاركون هتافات مناوئة لنتنياهو وتصريحاته، من قبيل: “حوران (المنطقة الجنوبية من سوريا) حرة حرة، نتنياهو اطلع برة”، و”نتنياهو يا طماع، سوريا ما رح تنباع”، و”اللي بقسم بلده خاين”.

كما شهدت المظاهرة مشاركة أعضاء من “رابطة جرحى الكرامة”، والتي تضم مقاتلين سوريين أصيبوا بمعارك سابقة مع قوات النظام البائد، حيث شارك بعضهم في المظاهرة على كراسي متحركة.

وشوهدت طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في سماء المنطقة تزامنا مع بدء المظاهرة.

كما شهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء في جنوب سوريا، اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة، شاركت فيها فعاليات نقابية ومهنية وأهلية، احتجاجا وتنديدا بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة ورفضا للتدخل بشؤون سوريا الداخلية.

وأكد المشاركون، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) ، رفض كل المشاريع التقسيمية والانفصالية، داعين كل الفعاليات المحلية والوطنية إلى التصدي للمشروع الإسرائيلي المطروح، ومشددين على أن أبناء جبل العرب هم مواطنون سوريون وأصحاب أرض، وجزء لا يتجزأ من النسيج السوري، وأنهم ليسوا أقليات، وليسوا بحاجة لحماية من أحد من الخارج، ولن يرضوا إلا بدولة القانون التي تحمي الأرض والشعب.

وبين المشاركون أهمية بسط سيادة الدولة على كل الأراضي السورية، والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي.

ودعا المشاركون إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام المحافل الدولية المختصة تجاه التصريحات الإسرائيلية المعادية، التي تشكل خرقا للقواعد والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاق المتعلق بفض الاشتباك.

وكان ناشطون سوريون بمحافظات درعا والقنيطرة والسويداء أطلقوا دعوات لمظاهرات ووقفات احتجاجية رفضا لتصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجنوب السوري.

كان نتنياهو قد قال أول أمس الأحد:”لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد ، أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق”.

وأضاف “نطالب بنزع السلاح الكامل من جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد. وبالمثل، لن نتسامح مع أي تهديد لمجتمع الدروز في جنوب سوريا”.

(وكالات)