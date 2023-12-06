9 شهداء معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح بجنوب قطاع غزة، مساء الأربعاء.

#صور | وصول مستشفى الكويت التخصصي عدد من الشهداء و الاصابات جراء استهداف عدة منازل بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح pic.twitter.com/2tcrqCnci0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 6, 2023

وصول شهداء وجرحى إلى مستشفى الكويت برفح بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بالسكان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/mdF1PpGJ5u — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، عن مئات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثالث.

وذكرت المصادر أن أكثر من 100 شخص استشهدوا جراء هجمات جوية إسرائيلية مكثفة في الساعات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين شملت مدرسة تؤوي نازحين ومنازل سكنية مأهولة.

وأوضحت المصادر أن العشرات استشهدوا وأصيبوا في غارات مماثلة على خان يونس في جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع وسط مصاعب شديدة في عمليات الإنقاذ.

وبحسب مصادر فلسطينية تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

مجزرة كبيرة حدثت فجر اليوم في بلوك 2 في جباليا وتناثرت جثث الشهداء فوق بيوت الناس وهي بالعشرات.. مجازر الاحتلال في #غزة لا تتوقف، وتستغل اسرائيل غياب الإنترنت ووسائل الإعلام لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.. pic.twitter.com/d7CXKA2BUc — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 6, 2023

وأطلق الجيش الإسرائيلي وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيل المتواصلة دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

واشتدت حدة القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية إلى جانب القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية المسلحة، لا سيما في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة، ومخيم جباليا للاجئين، والمناطق الواقعة شرق خان يونس.

ليان طفلة رضيعة من غزة، استشهد جميع من كان معها في المنزل ونجت من القذيفة الأمريكية التي أطلقتها نحوهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.#GazaGenocide pic.twitter.com/0i0UPBYY40 — رضوان الأخرس (@rdooan) December 6, 2023

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 1248 فلسطينيا استشهدوا في هجمات إسرائيل على القطاع منذ انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة يوم الجمعة والتي استمرت أسبوعا.

وذكر المكتب الإعلامي أن إجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات جراء حرب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 16248 بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة.

ووفق الإحصائيات الحكومية بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 286 من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني 32 ومن الصحافيين 81 صحافياً، فيما بلغ عدد المفقودين 7600 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات 43616 مصاباً.

جثامين شهداء قتلهم الاحتلال في مجازره المستمرة في قطاع غزة.

جميع هؤلاء الشهداء قتلو بصاروخ واحد فقط! pic.twitter.com/pVkS0LgUR8 — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) December 6, 2023

وبلغ عدد المساجد التي دمرتها هجمات إسرائيل بشكل كلي 100 مسجد، و192 مسجداً تدميرا جزئياً، كما تضررت 3 كنائس.

وبلغ عدد المقرات الحكومية التي دمرتها غارات إسرائيل 121 مقراً حكومياً، فيما بلغ عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي 69 مدرسة، وتضررت 275 مدرسة جزئيا.

كما استهدفت غارات إسرائيل 305 آلاف وحدة سكنية منها 52 ألفا دمرت كليا و253 ألفا جزئيا.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي ألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ بداية الحرب أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.

في هذه الأثناء جرى رصد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود من مصر، بعد إنذارات الجيش الإسرائيلي بالإخلاء من مدينة خان يونس.

(د ب ا)