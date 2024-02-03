مئات المتظاهرين الإسرائيليين يطالبون بانتخابات مبكرة وإعادة الأسرى- (صور وفيديو) 

القدس: تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في مدينتي حيفا (شمال) ورحوبوت (وسط)، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بـ”إجراء انتخابات مبكرة الآن” وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة)، إن مئات الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة ضد الحكومة عند مفترق “حوريف” بمدينة حيفا، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بحسب الصحيفة ذاتها.

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها: “الانتخابات الآن” و”أنقذوا الأسرى”.

“إقالة نتنياهو مطلب”.. مظاهرات في حيفا للمطالبة بانتخابات مبكرة في إسرائيل pic.twitter.com/9of0qV03zs — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 3, 2024

وفي مدينة رحوبوت، تظاهر العشرات أمام معهد “وايزمان” للعلوم، وهتفوا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق “يديعوت أحرنوت”.

ومن المتوقع أن تزداد مساء السبت، وتيرة التظاهرات ضد الحكومة وأخرى تطالب بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وخاصة في مدينتي تل أبيب والقدس.

ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الأسرى في غزة، لكن التظاهرات المركزية تنظم يوم السبت.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو “136 شخصا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، منذ شن “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها “حماس”، في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت “27 ألفا و238 شهيدا، و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)