مئات المتظاهرين في فرنسا احتجاجا على استشهاد صحافيين في غزة

باريس: تظاهر مئات الأشخاص في باريس ومرسيليا (جنوب فرنسا) الأربعاء بدعوة من جمعيات ومنظمات صحافية للاحتجاج على استشهاد عشرات الصحافيين في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وفي باريس، ارتمى أرضا نحو 200 شخص بشكل رمزي على درج دار أوبرا الباستيل، وقد حملوا صور الضحايا وارتدوا قمصانا لطّخت باللون الأحمر كُتب عليها “صحافة”، بينما كان المنظمون يتلون أسماء الصحافيين الذين استشهدوا في القطاع الفلسطيني.

واستشهد ما يقرب من 200 صحافي في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكتب على صور الصحافيين الشهداء التي رُفعت في التظاهر شعار “غزة: وجوه وليس مجرد أرقام”.

ورفعت خلال التظاهرة لافتات تابعة للمنظمات النقابية التي شاركت في الفعالية إلى جانب العديد من الأعلام والكوفيات الفلسطينية.

وهتف بعض المتظاهرين: “لن نصمت، هناك إبادة جماعية في غزة”، و”فلسطين حرّة”.

وندّد رئيس نقابة الصحافيين الفلسطينيين في أوروبا يوسف حبش بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، مطالبا بإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

بدوره، قال الأمين العام لنقابة (إس إن جي-سي جي تي) بابلو أيكيل، متحدثا باسم الاتحاد الدولي للصحافيين (فيج) إنّه “لم يسبق أن شهدنا هذا العدد الكبير من الضحايا في مهنتنا. إنّ حقّ مواطني العالم في الحصول على المعلومات مُهدّد”.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تيبو بروتان إنّ “هذا التجمّع يأتي متأخرا، وربما متأخرا جدا. (…) لم أشهد قط نزاعا يقال فيه عندما يموت صحافي إنه كان إرهابيا”.

وفي مرسيليا شارك نحو 160 شخصا في تظاهرة مماثلة تمّ خلالها قراءة أسماء الصحافيين الذين استشهدوا في غزة، قبل أن يقف المشاركون دقيقة صمت حدادا عليهم.

وفي مقال نشرته صحيفة لوموند الإثنين، ندّد العديد من المنظمات والنقابات الصحافية ونحو 40 مؤسسة إعلامية، بما يحصل في غزة من “مذبحة لم نشهد لها مثيلا من قبل”.

وجاء في المقال أنّ “الجيش الإسرائيلي يحاول أن يفرض تعتيما إعلاميا على غزة، وأن يُسكت قدر الإمكان شهود العيان على جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته”.

(وكالات)