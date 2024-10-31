سياسة | دولي | تركيا

مئات المتظاهرين يحتجّون في إسطنبول على توقيف رئيس بلدية

31 - أكتوبر - 2024

أنصار "حزب الشعب الجمهوري" المعارض خلال مظاهرة عقب اعتقال رئيس بلدية إسنيورت في إسطنبول في 30 أكتوبر 2024. ا ف ب

إسطنبول: انضم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى مئات المتظاهرين، ليل الأربعاء، أمام قصر العدل في المدينة، للاحتجاج على توقيف مسؤول منتخب متهم بالانتماء إلى “حزب العمال الكردستاني” المحظور.

وتجمّع المتظاهرون أمام قصر العدل في إسطنبول للتنديد بتوقيف أحمد أوزير، رئيس بلدية إسنيورت، وهي مدينة تقع في المدينة التركية.

وبحسب وكالة “الأناضول” الرسمية، أوقف أوزير، في وقت سابق، الأربعاء ووُجهت إليه تهمة الانتماء إلى “حزب العمال الكردستاني”.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون “حزب العمال الكردستاني” “منظمة إرهابية”، ويخوض الأخير تمردًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984.

وأعلن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، الذي ينتمي إليه أوزير، توقيف الأخير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم تأكيد الخبر رسميًا.

ودان الحزب على منصة إكس “الادعاءات المجردة المستندة إلى كتاب كتبه (أوزير) قبل سنوات”، وتعهّد “الرد بأقوى طريقة ممكنة”.

وندد المتظاهرون باستبدال أوزير كرئيس للبلدية، ودعوا إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات الخميس.

وأوزير هو أستاذ جامعي انتُخب خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في آذار/مارس، والتي فاز فيها مرشحو المعارضة بالعديد من البلدات والمدن، بما فيها إسطنبول.

 (أ ف ب)

  1. يقول ابن سعدون:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 7:34 ص

    حزب الشعب الجمهوري التركي هذا بلاء على تركيا.

