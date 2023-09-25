مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى احتفالا بـ”يوم الغفران” والقدس ثكنة عسكرية مغلقة

القدس/ “القدس العربي”:

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في وقت عاشت مدينة القدس وبلدتها القديمة أجواء المنع والتضييق العسكري بفعل تحويلها إلى ثكنة عسكرية في ثاني أيام احتفالات المستوطنين بعيد العفران الذي يترافق مع الذكرى السنوية الـ 27 لهبة النفق.

ونقل مرابطون أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحا بحماية شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء “عيد الغفران اليهودي”، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيا.

وأشارت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، إلى أن 351 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 50 مستوطنا.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل شرطة الاحتلال إغلاق عدد من شوارع مدينة القدس، ونصبت الحواجز في البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حيث وضعت آلياتها الكتل الإسمنتية في شوارع رئيسية بالقدس، وفرضت إغلاقا وحصارا، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى ولساحة البراق، ضمن استغلالهم لموسم الأعياد اليهودية.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم، ومنعت دخول الطلاب إلى مدارسهم داخل المسجد.

وأعلنت دائرة الأوقاف بأن 675 مستوطنا، بينهم المتطرف يهودا غليك اقتحموا الأقصى، نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية يوم أمس الأحد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عبد الرحمن العلمي أثناء تواجده في المسجد.

وكانت الجماعات الاستيطانية دعت إلى اقتحام مركزي وحاشد للمسجد الأقصى، بدعوى حلول ما يسمى “يوم الغفران” العبري.

وفي ذات السياق، قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي سمح له باقتحام المسجد الأقصى بشكل مستمر وبغطاء حكومي.

وقال مشعل في تصريحات صحافية، إن الاحتلال يسعى من خلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة تمهيدًا لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.

وتزامنت احتفالات المستوطنين باليوم الثاني من يوم الغفران مع الذكرى الـ27 لاندلاع هبة النفق، التي استشهد فيها 63 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 1600 آخرين.

واندلعت هبة النفق في الـ25 من أيلول/ سبتمبر 1996؛ احتجاجًا على حفر وافتتاح الاحتلال للنفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، فبعد احتلال ما تبقى من القدس عام 1967، بدأ الاحتلال بهدم حارة المغاربة الواقعة جنوب غرب المسجد الأقصى، ثم أخذ بالحفر أسفل الرواق الغربي للمسجد الأقصى حتى أحدث نفقا كبيرا يبلغ طوله 330 مترا.

بعد 27 عاماً على افتتاح النفق، ما زالت الحفريات متواصلة وباتت تشكل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى المبارك.

ويعتبر النفق تحت حارة المغاربة، بمثابة أكبر الأنفاق تحت الأقصى، وهو يمتد من أسفل سور الأقصى الجنوبي الغربي، حتى حائط البراق، وهو عبارة عن قنوات مياه متفرعة سيتم تجهيزها، لفتحها أمام السياح.

وبحسب مقدسيين فإن النفق تحت حارة المغاربة وحي الشرف ليس نفقًا عاديًا، بل هو عبارة عن شبكة من الأنفاق المعقدة، والنفق الرئيسي منها يتجه من الشمال نحو الجنوب، تجاه سلوان، وتعود هذه الأنفاق إلى العهد اليبوسي الكنعاني، وهي تندرج تحت أقدم نظام مائي في مدن العالم جميعًا، باسم النظام القدسي المائي.

وتعتبر سلسلة الأنفاق من أخطر المشاريع الاستيطانية المعقدة والمترابطة، والتي تمتد تحت المسجد الأقصى، والتي تسعى إلى تنفيذ مخططات “الهيكل” المزعوم.