مئوية إلغاء الخلافة: المفارقات المستدامة

تحل في الثالث من مارس/آذار من هذا العام الذكرى المئوية لتصويت الجمعية الوطنية التركية، على قرار «خلع الخليفة وإلغاء مقام الخلافة بعد دمج معناها ومفهومها من حيث الأساس في الحكومة والجمهورية». أتى القرار، بإيعاز من الغازي مصطفى كمال، وكمؤشر على إطباقه الكامل على مؤسسات الجمهورية الوليدة، يدفع بها في الاتجاه الذي يريد.
ما اكتفى نص القرار بخلع الخليفة، بل طلب منه، ومن جميع أفراد العائلة العثمانية مغادرة الأراضي التركية على عجل، وللأبد، واقتضى سحب الجنسية منهم وإبطال كل ما يُبنى عليها من حقوق.
المفارقة الأولى أن الخليفة الذي توجب عليه تنفيذ القرار، عبد المجيد الثاني، كان أول خليفة عثماني غير إمبراطور، غير سلطان، فهو تبوأ المنصب بعد خلع آخر سلاطين بني عثمان، ابن عمه، وحيد الدين محمد السادس.
هو أيضا بهذا المعنى أول خليفة وآخر خليفة يأتي به، شكليا على الأقل، برلمان ويذهب به برلمان. خليفة بشرعية دستورية ـ شعبية إذن، إنما في المقابل كان منصبه شرفيا محض.
كانت الخلافة لقبا تقلده عبد المجيد الثاني، أكثر منه منصبا تولاه. ويظهر أن إلغاء اللقب كان مسألة وقت منذ البداية. مع هذا، أتى إلغاء الخلافة غير السلطانية، بالشكل القطعي، ليحدث مفعول صدمة ارتجت لها ديار العالم الإسلامي قاطبة في ذلك الوقت، وتوالت ارتداداتها من يومها دعوات ومشاريع لـ«إحياء الخلافة» معنى ومبنى.
وأغلب دعوات الإحياء هذه نظرت إلى إلغاء تركيا الجمهورية لهذا المقام في 3 مارس 1924 على أنه نائبة أُنْزِلَت بالمسلمين وفتنة تستهدف إضعافهم والتفريق بينهم، لكنها مناسبة ثمينة في الوقت نفسه تسمح لهم بالرجعة بالخلافة، ولو بعد حين، إلى حيث معناها الأول، ونماذجها الأهل بأن تُحتذى وتُستعاد. بمعنى أن إلغاء الخلافة العثمانية، ولو كان تدبيرا مدانا ومشؤوما، إلا أنه يعد، من بعد إعداد وتجهيز، بالاستعاضة عن الخلافة الملحقة بالملك العضوض، الخلافة الكسروية، بخلافة تنهل من معين السلف الصالح، وتقيم السنة وتحارب البدعة، وترتكز إلى الشورى، وتستبعد الاستبداد بالرأي.
ومن هذا الباب، بدا حال الخلافة العثمانية محيرا. فهي لم تكن لتماثل النموذج العربي من الملك العضوض، الأموي فالعباسي حتى، ذلك أنها غير متحدرة من قريش، وما من سلطان فيها سعى إلى الحج. هذا إن كان من الممكن أساسا إرجاع تقلد السلاطين العثمانيين للقب الخلافة إلى أيام فتح سليم الأول خان لمصر، وأخذه اللقب عن آخر الخلفاء العباسيين الملحقين بسلاطينها من المماليك. وهذه رواية يصعب إسنادها تاريخيا، والراجح أن السلاطين العثمانيين أغنتهم كثرة الألقاب التعظيمية والتفخيمية عن الخلافة إلى أن أعادوا اكتشاف منافعها في وقت متأخر، عندما ضاقت بهم السبل وأخذوا يُهزمون في أرض المعارك، وبالتحديد أكثر، منذ اضطرهم صلح كوتشوك قينارجه مع الجانب الروسي، عند هزيمتهم أمام الإمبراطورة يكاترينا الثانية عام 1774، إلى استدعاء صفة السلطان كخليفة روحي على المسلمين في الأراضي التي تمددت إليها الإمبراطورية الروسية، في مقابل تمتع الإمبراطورة يكاترينا، وفقا لنص المعاهدة نفسها، بصفة الحامية لملة الروم ضمن أراضي السلطنة العثمانية.
أتى إلغاء الخلافة غير السلطانية، بالشكل القطعي، ليحدث مفعول صدمة ارتجت لها ديار العالم الإسلامي قاطبة في ذلك الوقت
وحتى بعد هذا التاريخ، فإن الخلافة لم تتحول إلى مركز الثقل في سياسة السلطنة العثمانية إلا مع سلاطين عصر التنظيمات، عبد المجيد وعبد العزيز بداية، ثم وبشكل أكثر منهجية وتصميما، مع عبد الحميد الثاني، الذي فهم بشكل ثاقب أن مساحة السلطنة العثمانية إن أخذت تنحسر، فمساحة الخلافة العثمانية مرشحة لأن تتسع أكثر فأكثر، في مرحلة بات فيها معظم مسلمو العالم، من الهند الهولندية (اندونيسيا) إلى البريطانية (جنوب آسيا) إلى مصر وأفريقيا شمالي وجنوب الصحراء موزعين ضمن الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية «ما وراء البحار» ناهيك عن مسلمي جنوب آسيا والقوقاز الواقعين في خانة «الاستعمار القاري» الروسي.
المفارقة الثانية، أن إلغاء الخلافة، وترحيل آخر متقلدي اللقب من العثمانيين أحدث كل هذا المفعول «الأبوكاليبسي» في طول العالم الإسلامي وعرضه، في حين أن الخليفة المخلوع نفسه، عبد المجيد الثاني، لم يكن بالشخصية التي عرف عنها الباع لا في أمور الدين ولا في أمور السياسة. فالرجل، وهو ابن السلطان عبد العزيز، كان في المقام الأول رساما تشكيليا، وفي المقام الثاني هاويا لجمع الفراشات. مقارنة بمصطفى كمال أتاتورك، يبدو عبد المجيد أكثر تشربا للثقافة الأوروبية، وللروح الكوزموبوليتية. طرده بهذا الشكل من الأستانة كان انتصارا للقساوة العسكرية على الحس المرهف، وليس على التشدد الديني. في الوقت نفسه، أدى هذا الطرد بشكل أو بآخر إلى انطلاقة الإسلام السياسي، بعيدا عن الظاهرة التي شكلها آخر الخلفاء بشخصه وهندامه، والصور المحفوظة من ذاكرة نفيه إلى سويسرا ثم إلى نيس في الجنوب الفرنسي، ناهيك عن الصور الملتقطة له مع صهره، «نظام» (لقب ملكي) أعظم جاه، حاكم حيدر آباد جنوب الهند. فكل هذا الأرشيف يظهر لنا خليفة أنيقا، معتدلا، محبا للفن والإبداع والثقافة، متقبلا لتأورب الزي عند الرجال والنساء معا، خليفة لا يشبه ثنائية العسكر والإسلاميين التي دارت رحاها من بعد خلعه، وعلى خلفية خلعه. خليفة لم ينل من الملك العضوض إلا ما ندر، ولم يطرح نفسه من الأساس على أنه الخليفة بالشكل الذي اقتضاه الإمام الماوردي في «الأحكام السلطانية». توليته للمنصب تمت من الأساس دون كثير اهتمام به، في حين كان لخلعه الوقع الأكبر.
في المقابل، عندما أطيح بسلفه وابن عمه، السلطان محمد السادس، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 1922، وألغيت السلطنة، لم يحدث ذلك تذمرا كبيرا بين المسلمين على امتداد ديارهم. فمصطفى كمال كان وقتها يحقق الانتصارات في وجه اليونانيين والحلفاء الأوروبيين، في حين كان محمد السادس خليفة في ظل احتلال الحلفاء لإسطنبول، يرضى بمعاهدة سيفر، ويكفر المقاومة الأناضولية باعتبارها شراذم من قطاع الطرق والعصاة. ولم يشفع لمحمد السادس عند المسلمين أن جزءا أساسيا من موقفه ضد كمال والحراك الاستقلالي القومي الناشب في الأناضول يعود إلى حقده على جماعة «الاتحاد والترقي» فالرجل كان مقربا من أخيه السلطان عبد الحميد الثاني، ويرى أن الاتحاديين، وبالتعاون مع الألمان، ضيعوا كل ما بناه عبد الحميد، وأن الوقوف إلى جانب الإنكليز بعد هزيمة السلطنة هو السبيل الوحيد لتمكنها من الوقوف على قدميها ولو بعد حين. والناس تحسرت على أيام عبد الحميد، لكنها لم تتقبل أسلوب محمد السادس في النظر، فبقي بالنسبة إليها سلطانا متعاونا مع المحتل، يقف في وجه حركة تحررية فرضت بالسلاح إلغاء معاهدة سيفر التفكيكية لأوصال الأناضول والتدويلية للمضائق وأبدلتها بمعاهدة لوزان 1923 التي شقت السبيل لقيام الدولة ـ الأمة التركية على كامل الأناضول وتراقيا الشرقية.
عندما أطيح بآخر السلاطين، محمد السادس، سخر منه أمير الشعراء أحمد شوقي، وقارن يومها بين إقلاله من الأستانة، على متن مدرعة بريطانية، وما أشيع يومها من محاولة لتهريب جثمان الفرعون توت عنخ آمون، المكتشف في العام نفسه، من مصر إلى لندن. سأل شوقي: «أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنينا». لم تمض ستة عشر شهرا إلا وأطيح من بعد آخر السلاطين، بالخليفة الوحيد غير السلطان. عندها طفق شوقي يرثي حال الخلافة والأمة معا، بعد أن كان يغالي في مدح مصطفى كمال، ويقارنه بخالد ابن الوليد، أخذ يماثل بينه وبين مسيلمة: «فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاح». هذا في بكائيته التي اشتهر فيها أكثر بـ: «ضجت عليك مآذن ومنابر وبكت عليك ممالك ونواح، الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس أمحا من الأرض الخلافة ماح؟!».
مدهش كيف أمكن في أشهر قليلة إطلاق العنان لكل هذه المشاعر المتضاربة. تمجيد كمال ثم السخط الشديد عليه، الشماتة بمحمد السادس ثم التفجع من بعد خلع عبد عبد المجيد الثاني، مع أن كل لحظة من هذه كانت تقود بصلة سببية لا راد لها إلى اللحظة التالية: انتصار كمال في حرب الاستقلال قاد نحو الجمهورية، وإلغاء السلطنة إلى إلغاء الخلافة. يبقى أن اسمي آخر سلطان، وآخر خليفة غير سلطان، لا يساعدنا على فهم ما استقر في المخيال الإسلامي وما اندثر. قل من يحفظ اسميهما اليوم. في المقابل، الخليفة الوحيد المستقر في الذاكرة والذي كلما كان الحديث عن «إلغاء الخلافة» جرى استذكاره، هو عبد الحميد الثاني، المطاح به قبل إلغاء الخلافة بخمسة عشر عاما، وربما كان المستقر عند الناس أن الخلافة ألغيت لا يوم طرد عبد المجيد الثاني، أو قبله وحيد الدين، بل يوم خلع الاتحاديون عبد الحميد، وساروا بالإمبراطورية نحو مآلها الأخير.
كاتب من لبنان
رحم الله آخر خليفة حقيقي للمسلمين السلطان عبد الحميد الثاني !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
الخلافة القادمة ستكون في فلسطين أرض المحشر والمنشر بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد 🇵🇸🤔☝️
الخلافة عائدةٌ بإذنِ اللهِ
عنْ حذيفة ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ : ( تكونُ النبوةِ فيكمْ ما شاءَ اللهُ أنَ تكون ، ثمَ يرفعها إذا شاءَ أنْ يرفعها ، ثمَ تكون خلافةٌ على منهاجِ النبوةِ ، فتكونُ ما شاءَ اللهُ أنَ تكون ، ثمَ يرفعها إذا شاءَ اللهُ أنْ يرفعها ، ثمَ تكون ملكا عاضا ، فيكونُ ما شاءَ اللهُ أنْ يكونَ ، ثمَ يرفعها إذا شاءَ أنْ يرفعها ، ثمَ تكون ملكا جبريةً ، فتكونُ ما شاءَ اللهُ أنَ تكون ، ثمَ يرفعها إذا شاءَ أنْ يرفعها ، ثمَ تكون خلافةٌ على منهاجِ نبوةٍ ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}
صدق الله العظيم
هي دولة عشيرة ال عثمان الوراثية ولا علاقة لها بخلافه وما شايه ذلك… استخدموا العاطفة الدينية لاخضاع الشعوب التي احتلوها عنوة. والسيطرة عليهم باسم الدين.
الإسلام أسرع دين نمواً بالعالم بما فيهم مثقفين وعلماء وتكفل الله بحفظ دينه وانتشاره بزوايا الأرض فتواجد الإسلام والمسلمون بكل مدينة بالعالم وانتهت الحاجة لدولة خلافة تحارب من يمنع الدعوة للإسلام وأنتشرت أنظمة حكم مدني تراعي حرية تعبير واعتقاد ونشأت منظمات أممية تروج لنفس أهداف الإسلام من حفظ نفس وعقل وعرض ومال وأسرة ومجتمع ومساواة وعدالة وحرية تعبير واعتقاد وراجت تجارة حلال عالمياً طعام وبنوك وسياحة وفنادق وزبائن من كل انتماء فالمجتمعات المحافظة منتشرة عبر العالم وتختار ما يناسبها بكل مكان وزمان
الصديق وسام عميق جداً في كتاباته. يسلّم الأيادي يا وسام 👍🎩.
المفارقة الكبرى التي كنت أتمنى لو ذكرها هي عن أصول أتاتورك، و التي أعتقد أنها تعود إلى يهود الدونمة. و بالصدفة البحتة، أعتقد أنها نفس الأصول التي ينتهي إليها آل الأسد!
استشهاد المصري زوبع، وربط مفاوضات أهل (طوفان الأقصى) مع مفاوضات (عمر المختار)،
من ضمن منتجات (الأمريكي/السوري) مصطفى العقاد فيلم (عمر المختار) الذي موله (معمر القذافي)،
فهل هذا يعني أن (معمر القذافي) أو مصطفى العقاد أو حتى عملية ربط زوبع نفسه، تجعله من (الملائكة)، بدل (الشياطين) يا حبيبنا سنان (أبو صهيب)؟!
أم أن الجميع (بشر)، في سياق ما، هو (ظالم)، وفي سياق آخر (مظلوم)، في هذه الحياة، على أرض الواقع، هذا ما يجب الإنتباه له، لو أردت المنافسة والاستفادة من خبرة الجميع،
لو أردت أنت (جماعة الاحسان) التي مقرها بيت (خير الله، الذي كيف حصل عليه لو لم يكن خال (صدام حسين) وأبو زوجته، ألم يكن في ذلك (ظلم) أو شيء من الشفاعة أو المحسوبية أو الواسطة (الرشوة))، أن يكون لكم موقع، ما بعد 9/4/2003 في أجواء بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)🫣🤭🤣
كما هو حال فتنة (البوطي (السوري)/طلفاح/الصميدعي(العراقي))..لتوضيح كيف يجتمع العلم والزهد والطغيان؟
https://youtu.be/FUzNJt57vg0?si=sRF3njtgcW1JkY9t
كما حاول أهل السبيل توضيحه في الرابط أعلاه، ما رأيكم دام فضلكم؟!😉🤨
🤑🙉🙈🙊✒️📓📟🇺🇳
كفاية من المغالطات النظام العثماني كان سلطنة عسكرية تركية حكمت باقي أعراق المسلمين بالحديد والنار,
مثلها مثل الامبراطورية الأموية والعباسية كلها قامت على التغلب والملك العضوض.
الخلافة الإسلامية القائمة على الشورى البينية وعلى حرية الاختيار والعدل والمساواة, انتهت بمقتل الخليفة الراشد الامام علي رضوان الله عليه وهو ساجد بمسجد الكوفة سنة 40 هجرية ،ومن ذلك التاريخ والى الان ونحن تحت نير الاسر المتغلبة والملك الجبري العضوض.
انتهت الخلافة فعليا( والدولة العثمانية كذلك) مع خلع السلطان المرحوم عبد الحميد عام 1909 على يد زعران الاتحاد والترقي واخلاط من الدونمة والماسون والترك والعرب المغرر بهم على حد سواء..
كان لحظة تاريخية حان فيها
القطاف وان اوان انهاء حياة
( الرجل المريض) ونهشه وتقسيمه بين القوى الكبرى
الطامعة المتربصة، تمهيدا
لعهد استعماري جديد تقوم
فيه للصهيونية دولة مدعومة
محمية تضمن ( هي واخواتها المحميات العربية
الاخرى) بقاء الوطن منهوبا
ممزقا متخلفا تابعا الى اجل..
ولكل اجل كتاب
وتحية طيبة للاستاذ وسام