ماتيتش: أونانا أسوأ حارس مرمى في تاريخ مانشستر يونايتد الحديث

ليون- فرنسا: وصف نيمانيا ماتيتش، لاعب فريق ليون الفرنسي لكرة القدم، أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي، بأنه “واحدا من أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد”.

ويأتي ذلك في رد فعل غاضب على ادعاء حارس المرمى بأن الفريق الإنكليزي “أفضل بكثير” من أولمبيك ليون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فريق مانشستر يونايتد يتوجه إلى ملعب جروباما لخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا غدا الخميس.

وقال أونانا عقب ديربي مدينة مانشستر يوم الأحد، أن التغلب على ليون، الذي يتواجد في المركز الخامس بالدوري الفرنسي “لن يكون سهلا، ولكني أعتقد أننا أفضل منهم بكثير”.

وتم إبلاغ ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد السابق وليون الحالي، بشأن هذه التصريحات عشية يوم مباراة الذهاب.

وقال ماتيتش، موجها حديثة لمراسل: “كما تعلم، أنا أحترم الجميع، ولكن لكي تقول شيئا مثل هذا يجب أن تثبت كلامك”.

وأردف :”إذا كنت أحد أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد، فأنت تحتاج لاختيار كلماتك بعناية”.

وأكد :”لو قال هذا ديفيد دي خيا، أو بيتر شمايكل، أو إدوين فان دير سار، حينها كنت سأشكك في نفسي”.

وأضاف :” ولكن إذا كانت أحد أسوأ الحراس، من حيث الإحصاءات، في تاريخ مانشستر يونايتد الحديث، فأنت بحاجة لأن تثبت نفسك أولا قبل أن تقول هذا، سنرى ما سيحدث”.

(د ب أ)