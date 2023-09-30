ماتيوس: بايرن يسير على الطريق الصحيح لكنه يحتاج بشدة للفوز على لايبزيغ

لايبزيغ (ألمانيا): أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس عن اعتقاده بأن فريق بايرن ميونخ يقع تحت ضغوط قبل مباراته المرتقبة السبت أمام لايبزيغ، والتي يحتاج للفوز بها من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) بنجاح.

ويرى ماتيوس (62 عاما) أن بايرن يسير الآن في الطريق الصحيح، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “بايرن وجد إيقاعه ومستوى أدائه الجيد في المباريات القليلة الماضية. ما زلت أرى أنه ليس بايرن الذي يتخيله توماس توخيل، المدير الفني للفريق”.

واهتزت شباك بايرن بالعديد من الأهداف خلال الفوز على مانشستر يونايتد الإنكليزي 4 / 3 في دوري أبطال أوروبا والتعادل مع باير ليفركوزن 2 / 2 بالبوندسليغا.

وكان بايرن استهل فعاليات الموسم الحالي بالخسارة صفر / 3 أمام لايبزيغ في مباراة كأس السوبر الألماني.

(د ب أ)