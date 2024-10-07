ماجدة الرومي تؤجل ثلاث حفلات متتالية في عمان تعاطفا مع ضحايا لبنان

عمان – «القدس العربي»: أعلنت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، تأجيل حفلها المقبل، والذي كان من المقرر أن يقام في دار الأوبرا في عمان أيام 17 و18 و19 الشهر الجاري، وذلك تعاطفًا مع الشعب اللبناني بعد هجوم جيش الاحتلال على بيروت. وقالت في بيان لها «لما كان الألم أكبر من أن يحتمل والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قررت ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها، التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبر في عمان بتاريخ 17 و18 و19 الشهر الجاري».

وتابع البيان «متمنية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي وأن يكون الله معنا ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام».

ووجهت الفنانة، رسالة مليئة بالحزن والحسرة، بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أسفر عن العديد من الضحايا، إذ تحدّثت من خلال رسالة صوتية لـ برنامج «إي تي بالعربي» قائلة: «إذا كانت هذه هي ديمقراطيتهم واحترامهم لحقوق الإنسان، إذا كانت هذه عدالتهم بأن يهدّموا البيوت فوق رؤوس الأطفال والعزّل والشيوخ دون رحمة، وبوحشية، والله هتلر ما عملها، فهم يبيدون ضيعًا من على وجه الأرض»!

وأضافت: «من يساند اليوم لبنان ويقف بجانبه يكون يشهد لإنسانيته وضميره. من يساندنا اليوم يساند السماء والأرض، يساند الكرامة العربية وفي هذه الليلة الحزينة، مع أنني أعلم أنّ اللبنانيين لا شيء ينال من صمودهم، لكنني مع ذلك أضم حزني إلى حزنهم ودموعي إلى دموعهم وصلاتي إلى صلاتهم وأقول يا ربي حلنا بقى نشوف لبنان الذي نحلم به سيدًا حرًا مستقلًا، يصان من حدوده إلى حدوده».