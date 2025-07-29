ماجدة الرومي تُبكي لبنان في وداع زياد الرحباني.. ركوع أمام فيروز وتقبيل يد.. مشهد يشغل مواقع التواصل- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: تحوّلت لحظة عزاء الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي للسيدة فيروز بوفاة نجلها زياد الرحباني، إلى لحظة فارقة خطفت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي. المشهد الذي وثقته عدسات الكاميرات خلال مراسم التشييع، ظهر فيه حضورٌ إنساني رفيع، لا يشبه إلا الكبار.

في كنيسة “رقاد السيدة” بمنطقة بكفيا، حيث ودّع اللبنانيون الموسيقار الراحل، حضرت ماجدة الرومي مرتدية السواد، حزينة العينين، متألمة القسمات. وما إن اقتربت من مكان جلوس فيروز، حتى جثت على الأرض أمامها، وقبّلت يديها بحنوّ، قبل أن تهمس بكلمات خافتة، قيل إنها: “سلام لروحك يا زياد… وقلبي معكِ يا سيدة الزمن الجميل”.

ريما الرحباني، ابنة فيروز، ظهرت متأثرة بالمشهد، وسارعت لمد يدها لماجدة كي تساعدها على النهوض، بينما تدخل بعض الحضور أيضًا لمساعدتها. إلا أن الأثر الذي خلّفته هذه اللقطة تجاوز الكنيسة ليصبح حديث الناس في الشارع وعلى المنصات الإلكترونية.

المغردون والناشطون وصفوا المشهد بأنه “ركوع الفن أمام الفن”، و”صورة نادرة لمعنى الوفاء والاحترام”، فيما اعتبره البعض “أجمل مشهد في وداع زياد”، وكتب أحدهم: “حين انحنت ماجدة، ارتفعت الجنازة إلى مقام النُبل”.

ويرحل عبقري من بلادي

تحية إكبار لإبداعك…

وموسيقى السلام لروحك الثائرة 🙏#زياد_الرحباني #وداعاً #ماجدة_الرومي 26-7-2025 pic.twitter.com/JNShrzWTKv — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) July 26, 2025

الفنانة كارول سماحة علّقت: “ماجدة الرومي لا تحضر جنازة، بل تحضر ذاكرة وطن.” أما جوليا بطرس فكتبت: “الرقي لا يُصطنع… هو أنتِ يا ماجدة”.

ماجدة الرومي، التي غردت أيضًا على حسابها قائلة: “يرحل عبقري من بلادي… تحية إكبار لإبداعك، وموسيقى السلام لروحك الثائرة.” ، أثبتت مجددًا أنها ليست فقط صوت لبنان النقي، بل أيضًا ضمير فني لا يخذل اللحظات الكبرى.

رحيل زياد الرحباني، صاحب البصمة الموسيقية والسياسية المختلفة، جمع كل الأطياف تحت سقف الحزن. لكن لحظة ماجدة الرومي، المجبولة بحسّها الإنساني العميق، اختصرت أوجاع الفن اللبناني كله، وحوّلت الجنازة إلى حدث استثنائي في ذاكرة الثقافة العربية.



(وكالات)