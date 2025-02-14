ماجدة الرومي لم تعتزل «الغرام» بل تستسلم له مجدداً في «قول يا قلبي»

بيروت – «القدس العربي»: طرحت النجمة ماجدة الرومي فيديو كليب أغنيتها الجديدة «قول يا قلبي» حصرياً عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع التطبيقات الموسيقية.

والأغنية هي من كلمات المطربة ماجدة التي كتبتها بنفسها باللهجة اللبنانية، ومن ألحان يحيى الحسن وتوزيع موسيقي لداني الحلو وتسجيل رالف سليمان. وأتى الكليب وهو من توقيع المخرج وسام سميرة متناغماً مع مضمون الأغنية الرومانسية التي أبدعت ماجدة بتأديتها، وكذلك بالقدرات التمثيلية المميزة التي أظهرتها مجسدة في الكليب قصة حب لطيفة إلى جانب بطل إسباني اعترفت له بوقوعها في الحب خلافاً لأغنيتها الشهيرة «أنا اعتزلت الغرام».

وفاجأت المتابعين بالقدرات التمثيلية التي أظهرتها في هذا الكليب وأدّت فيه دور عاشقة مغرومة بطريقة ايجابية وراقية، فحرّكت الاحاسيس والمشاعر الصادقة بصوتها وأدائها ورقيها المميز، وبدت بصورة مختلفة وعفوية في هذا الفيديو الكليب الذي بدت في بعض مشاهده وهي تقود سيارة من نوع جيب وتعترف بوقوعها في الحب بعد وتعرضها في السابق بخيبات الأمل.

وجاء مطلع الأغنية على النحو التالي: «قول يا قلبي قول، طاير يا قلبي فيي وين، قول يا قلبي قول، صاير بأي دنيي وين؟ قول يا قول طاير، يا قلبي فيي وين؟ أنا انهزمت، أنا استسلمت، ورفعت الراية البيضاء وعليتها، أنا انغرمت».

وحصدت الأغنية والكليب أصداء إيجابية ونسبة مشاهدة لافتة.

إلى ذلك، تستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفل في قاعة «مرايا» في العُلا ضمن حفلات «مرايا» الكلاسيكية حيث ستقدم مجموعة من أجمل أغانيها.