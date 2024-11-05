«ماجد الفطيم» الإماراتية تفتح متاجر تجزئة جديدة في الأردن بعد توقف عمليات «كارفور» بسبب المقاطعة

القاهرة/عمان – رويترز: قالت شركة «كارفور الأردن»، وهي جزء من امتياز تديره «شركة ماجد الفطيم» الإماراتية، إنها علقت عملياتها في البلاد مع استبدال العلامة التجارية بأخرى جديدة تحمل اسم «هايبر ماكس».

وذكرت الشركة في منشور على فيسبوك مساء الاثنين أن «اعتبارا من 4 (نوفمبر) تشرين الثاني 2024، ستوقف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة». ولم تكشف عن سبب الإغلاق.

وقالت «شركة ماجد الفطيم»، صاحبة الامتياز الحصري في الشرق الأوسط لمتاجر التجزئة الفرنسية في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها «تراجع وتقيم أعمالها بانتظام لضمان بقائها مرنة في التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة».

وأضافت الشركة أن «هايبر ماكس» سلسلة للبقالة العربية سيتم إطلاقها في جميع متاجرها البالغ عددها 34 بجميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن «هايبر ماكس» تلبي احتياجات عملائها الأردنيين وتفضيلهم للمنتجات ذات المصدر المحلي.

وأعاد مستخدمون للفيسبوك نشر بيان «كارفور الأردن» على المنصة الاجتماعية أكثر من 7000 مرة، مع العديد من التعليقات التي تربط الإغلاق بحملة مقاطعة نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن جانبه، اعتبر جمال الرفاعي نائب غرفة تجارة الأردن أن حملة المقاطعة في الأردن على مدى الشهور الماضية «للكيانات الغربية والشركات الداعمة لإسرائيل أتت ثمارها». وقال لرويترز إن «الأردنيين شعروا أنهم سجلوا موقفا مشرفا لمساندة أهل قطاع غزة».

وأشار إلى أن حملة المقاطعة أتاحت فرصة للمنتجات المحلية لإثبات أنها بديل جيد وبأسعار تفضيلية بمتناول الجميع، ومن جهة أخرى دعمت التجار المحليين ومحالهم التي توجه إليها الأردنيون لتوفير ما يحتاجونه بدلا من المراكز التجارية الكبرى.

أما أكرم قدورة، أحد كبار مستوردي المواد الغذائية في الأردن، فأكد أن حملة المقاطعة في الأردن جرت بشكل فردي ولم تقف خلفها أي جهات «بل كانت مبادرات من الناس لوحدهم».

وقال «حرصنا على استيراد مواد غير مشمولة بحملة المقاطعة لتلبية تحول الطلب من قبل الأردنيين».

ورفض متحدث باسم كارفور التعليق مكتفيا بإحالة أسئلة رويترز إلى «شركة ماجد الفطيم.