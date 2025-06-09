«مادلين»… السفينة التي تلهم العالم ولا تلوثها الدعاية الإسرائيلية

رام الله – «القدس العربي»: من بريطانيا حيث يعيش نور مصالحة، الأكاديمي، والمؤرخ الفلسطيني المرموق، كتب مدافعا على صفحته الشخصية على «فيسبوك» عن سفينة مادلين.

وقال: «ليست غريتا ثونبرغ وغيرها من الناشطين المؤيدين لفلسطين على متن «أسطول الحرية» ساذجين سياسيا.. هي وهؤلاء النشطاء يتمتعون بذكاء سياسي كبير. فعلى الرغم من أن «هدفهم المعلن» كان الوصول إلى غزة، كانوا قد حسبوا أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لاعتراض قاربهم قبل وصوله إلى شواطئ غزة».

وتابع مصالحة: «كانت أهدافهم الرئيسية ذات توجه سياسي وإعلامي، ولذلك، تم تحقيق هذه الأهداف السياسية والاعلامية إلى حد كبير، وهي تسليط الضوء عالميا على فظائع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة».

وسعت دولة الاحتلال الإسرائيلي وحلفاء لها بإطلاق حملة شرسة تسخر من طاقم السفينة بعد السيطرة عليها.

وعلى صفحة «إسرائيل تتكلم العربية» على فيسبوك جاء في منشور خاص: «انتهت مسرحية أسطول» مادلين» للمؤثرين، بسلام مع وصولهم الى شواطئ اسرائيل سالمين.. هنأ وزير الدفاع الجيش الإسرائيلي على السيطرة السريعة والآمنة على أسطول «مادلين» لمنعهم من اختراق الحصار والوصول إلى شواطئ غزة».

وتابعت الصفحة: «ومن السخرية أن هذه السفينة تحمل 100 كيس من الطحين فيما تسميه مساعدات لغزة وقلبت الدنيا فيما تم تسليم خمسة الاف كيس بهدوء أمس من قبل موظفين فلسطينيين في الشركة الأمريكية، لفلسطينيين في غزة ومر الخبر مرور الكرام!».

وظهرت الناشطة السويدية الشابة تونبرغ برباطة جأش قبل دقائق من قرصنة السفينة وهي ترسل رسالة والزوارق الإسرائيلية تحيط بالقارب حيث قالت: «إنهم يعترضون زورقنا هذه اللحظة، من فضلكم ابقوا متيقظين ليس لدينا أسلحة، لا نحمل غير مساعدات إنسانية لسكان جائعين، مليوني إنسان، ارفعوا الحصار!».

وقام الإعلام الإسرائيلي منذ ساعات الفجر بنقل بيانات رسمية ومواقف، ووثّق عملية السيطرة على القارب من وجهة نظر الجيش وبما يخدم أهدافه الدعائية.وظهرت مجندة في لقطة خلفية في صور فيديو وزعها الجيش على وسائل الإعلام وهي تخاطب النشطاء على المركب وتقدم لهم التعليمات بلغة لطيفة وودودة.

وقالت مصادر عبرية أن الخارجية هي من أدارت وتواصلت مع العالم الخارجي، خوفا من فتح جبهة دبلوماسية ضد إسرائيل بعد 20 شهرا من الحرب.

أما وزير الأمن كاتس فوصف الناشطة السويدية ثونبرغ وزملاءها بمعادي السامية.

ورد الناشط محمد بصل، الصحافي والباحث الحقوقي على صورة منح الناشطة السويدية خبزا من جندي إسرائيلي بالقول: «الصورة منتشرة في الساعات الأخيرة للتغطية على الجريمة ضد السفينة مادلين.. مع حملة أخبار صحفية وتدوينات متخلفة عقليا من أبناء اللوبي وأنصاره حول العالم.. بما فيهم بعض العرب.. للسخرية من الناشطة السويدية عبر بعض التعليقات من نوعية: غريتا الغاضبة دائما ابتسمت أخيرا.

واعتبر بصل الانتشار الممنهج للصورة في صحف ذات موقف معروف مسبقا، وتزكيتها في خوارزميات مواقع التواصل.. بأنها نموذج مدروس لصناعة الصورة والاستثمار في تأويلها بشكل يجافي أبسط قواعد المنطق السليم.

وتابع: «الابتسامة يمكن تفسيرها بأي معنى… فالمؤكد أنها تعكس سخرية عميقة، لأن اليد التي تمارس الإبادة تقدم لنا الساندويشات أمام الكاميرات».

كذلك علق الناشط الفلسطيني محمد جردات بالقول: «كانوا يودون انقاذ الأطفال والنساء وكسر الحصار عنهم في زمن الخذلان» …انتهاء رحلة سفينة مادلين التي كانت متجهة الى قطاع غزة بعد أن اعترضهم جيش الاحتلال واعتقلهم جميعا وصادر مركبهم».

وتابع: «في انتظار مادلين 2.. هذا العالم لا يلفت انتباهه سوى ما يثير ملله، حين مواصلة التكرار، نريد مادلين مرة وراء مرة».

وتساءل الناشط الحقوقي عيسى عمرو، وهو يرأس تجمعا شبابيا في مدينة الخليل يعمل على جلب المتضامنين الأجانب إلى فلسطين: أمام مشاهد قيام الاحتلال باعتقال نشطاء سفينة… لو قمنا في الضفة بتنظيم مسيرة سلمية يشارك فيها 100 ألف شخص ويتجهون نحو غزة، فهل يستطيع الاحتلال إيقافنا أو قتلنا أو اعتقالنا جميعا؟».

واعتبر أن المثير والمميز في هذه الرحلة هو أن هذه الحادثة جعلت الكثير من الفلسطينيين يدركون أهمية التضامن الشعبي الدولي مع فلسطين.

يذكر أن اسم السفينة يعود إلى قصة فتاة من غزة اسمها مادلين كُلاب، بدأت رحلة التحدي في سن الثالثة عشرة بعد إصابة والدها بالشلل. وأصبحت أول وأصغر امرأة فلسطينية تمتهن الصيد في القطاع، متحديةً القيود الاجتماعية والحصار البحري المفروض على غزة. واجهت مضايقات من قوات الاحتلال، بما في ذلك مصادرة معداتها، لكنها واصلت عملها بشجاعة، وتكريما لصمودها، أُطلق اسمها على سفينة «مادلين» التابعة لأسطول الحرية، التي انطلقت من إيطاليا في الأول من حزيران /يونيو الجاري في محاولة لكسر الحصار، محملةً بمساعدات إنسانية تشمل الأدوية، والأغذية، وحليب الأطفال، ومعدات طبية حيوية.

وعام 2017 أنتج فيلم وثائقي حمل نفس الاسم «مادلين» بإمضاء المخرجة الشابة «رهام الغزالي» حيث أظهرها الفيلم وهي تجوب بحر غزة في قارب الصيد وتلقي شباكها لصيد السمك، بعدما تعرفت على البحر عندما كانت في السادسة من عمرها برفقة والدها.