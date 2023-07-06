مادلين طبر تتعرّض لعضة أسد على الهواء- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: تعرضت الفنانة اللبنانية مادلين طبر في أولى حلقات برنامجها “قعدة مع مادلين” الذي تقدّمه على قناة “الحدث اليوم” لعضّة من أسد حضر إلى الاستوديو بصحبة مدرّبه.

وكشفت مادلين آثار العضّة وتوجّهها إلى مركز المصل واللقاح لتلقي العلاج المناسب، ونشرت صوراً عبر حسابها الشخصي في موقع “فيسبوك”، أظهرت آثار أنياب الأسد على ذراعها، قائلةً: “عضني الأسد روماريو، وأنا بحضنه وبدلعه بقلب جامد، فأنا امرأة لا تخاف وقد فعلت ذلك سابقاً، لكن روماريو من حبه للحضن عمل كدة لأن المدرب محمد الحلو قال لي أبداً لم يحضنه إنسان بالشكل ده، وأن عضته علشان بيناغشني، وإلا كان أكل إيدي”.

وأضافت: “لكن طبعاً هروح لمركز المصل واللقاح لأخذ الحقنة الأولى “تيتانوس”، لأن الخرمين مكان النابين في دراعي الشمال أزرق، وورم… يا ترى العين كده انفلقت ولا لسة؟… يا ساتر”.

واستضافت مادلين طبر مدرّب الأُسود محمد الحلو، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تجرّأت وخلعت حذاءها وتوجّهت نحو الأسد الكبير “روماريو” بعدما رأت أن الأسد الصغير “سيمبا” قد نام في الاستوديو.

وجلست بجانبه على الأرض، وكعادتها مع كلابها الأليفة، حضنت مادلين الأسد “روماريو” الذي بادلها الحضن وكأن بينهما عِشرة قديمة، ولكن أثناء احتضانها له، انتهز الأسد الفرصة وعضّها في يدها اليسرى، تعبيراً عن امتنانه لها.

ولم تصرخ مادلين طبر، واكتفت بالقول للمدرب: “إلحق بيعضني”، فتدخّل حينها مدرّبه محمد الحلو وتراجعت مادلين إلى كرسيها، وتحاملت على الألم، وكأن شيئاً لم يحدث، وتابعت أسئلتها للضيف ولم يتم قطع اللقاء أو الخروج بفاصل إعلاني لحرفيتها العالية.

وبعد تقديم الحلقة، خرجت مادلين طبر من مدينة الإنتاج الإعلامي وتوجّهت إلى مركز للمصل واللقاح حيث حُقنت بمادة “تيتانوس” بعد تورّم يدها بسبب العضّة.