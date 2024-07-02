سياسة | دولي

مادورو: الحوار مع واشنطن يستأنف الأربعاء رغم العقوبات

منذ ساعتين

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كراكاس:  أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين أنّ الحوار بين بلاده والولايات المتّحدة سيُستأنف الأربعاء المقبل، في خطوة تأتي قبل أقلّ من شهر من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية ورغم إعادة واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني إنّ “الولايات المتّحدة ستستأنف الأربعاء المقبل المحادثات بحيث تلتزم بالاتفاقات الموقّعة في قطر وتعيد إرساء شروط الحوار، باحترام ودون تلاعب”.

وفي منتصف نيسان/أبريل الفائت أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تمّوز/يوليو.

وكانت الولايات المتحدة علّقت بعض العقوبات المفروضة على كراكاس، بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في تشرين الأول/أكتوبر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، لكنّ إنتاجها تراجع بشكل حادّ بعد أعوام من العقوبات وسوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي.

(أ ف ب)

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