مادورو: فلسطين أكثر قضية محقة للإنسانية

بوغوتا: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية.
جاء ذلك في كلمة خلال “المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين” في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
وأكد مادورو، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السُبل.
وأضاف: “إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية”.
واتهم مادورو، الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، مشددا على أنهم يدعمون بكل تصميم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقبلية.
ويحيي العالم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام؛ “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني“، وهو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة منذ 29 نوفمبر 1977، للتذكير بما نص عليه القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في ذلك اليوم من عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين “عربية” و”يهودية”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الجاري، بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
(الأناضول)
منذ 1948 حتى تم سرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان وعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي تلعب على قضية حل الكذبتين فقط لإطالة احتلال عصابة تل أبيب يا حبيب لقلب فلسطين والشرق الأوسط التعيس يا بئيس، حقيقة مكشوفة ومفضوحة من عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والفرنسيس وإيطاليا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل يمارس الاستعمار الجديد بحق الشرق الأوسط التعيس يا بئيس ✌️🇵🇸🤕☝️🔥🐒🚀