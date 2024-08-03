مادورو: فنزويلا ستكون دائما مع فلسطين.. واليمين المتطرف “مدعوم من الصهيونية العالمية”

عاجل..نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى أولوية قصوى ويأمل الإعلان عن أي شيء في هذا الشأن اليوم أو غدا

عاجل..ويتكوف: على حماس قبول المقترح وهذا ما لم تفعله بعد

عاجل..ويتكوف: المقترح سيؤدي إلى مفاوضات جوهرية لإيجاد مسار لوقف إطلاق نار دائم

عاجل..ويتكوف: إسرائيل ستوافق على اتفاق مؤقت لوقف النار والإفراج عن نصف عدد الرهائن الأحياء والقتلى

عاجل..ويتكوف: مقترح لوقف النار وإفراج عن الرهائن مطروح حاليا مع مسار لإنهاء الحرب وعلى حماس قبوله