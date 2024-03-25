مادورو يريد “قانونا لمكافحة الفاشية” يستهدف المعارضين المروجين “للعنف”

كراكاس: تعتزم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تقديم مشروع قانون ضد الفاشية إلى البرلمان يهدف إلى معاقبة المعارضين الذين روجوا بحسب قولها “لأعمال عنف”.

وغالبا ما يشير مادورو الذي يُتوقع أن يترشح لولاية ثالثة متتالية مدتها ست سنوات في نهاية تموز/يوليو، إلى خصومه على أنهم “فاشيون” أو “يمينيون متطرفون”.

وقد باشر في هذا الصدد إجراء من أجل تقديم “مشروع قانون ضد الفاشية وأي تعبير عن الفاشية الجديدة في ممارسة السياسة والحياة الوطنية”، حسبما كتبت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على منصة إكس.

وقالت رودريغيز إن هذا “رد على أعمال العنف التي شهدتها البلاد في 2014 و2015 و2017″، في إشارة منها إلى التظاهرات المناهضة للحكومة.

في عام 2017، اقترح مادورو الذي واجه آنذاك احتجاجات خلفت أكثر من 125 قتيلا، “قانونا ضد الكراهية وحول التعايش السلمي والتسامح”، وهو أداة تقول المعارضة إنها لتجريم المعارضين. وصدرت أولى الإدانات بموجب هذا القانون عام 2018 في حق شخصين احتجا على نقص الغذاء.

(أ ف ب)