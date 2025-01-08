سياسة | دولي

مادورو يعلن القبض على سبعة “مرتزقة” أجانب في فنزويلا بينهم أمريكيان

منذ ساعة واحدة

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كراكاس: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، قبيل أيام من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثالثة القبض على سبعة “مرتزقة” أجانب، بينهم أمريكيان.

وخلال تجمّع سياسي نقل وقائعه التلفزيون الحكومي، قال مادورو إنّه “اليوم فقط، ألقينا القبض، في هذه الساعة تحديدا، على سبعة مرتزقة أجانب، من بينهم اثنان مهمّان (آتيان) من الولايات المتحدة”.

وأضاف الرئيس الفنزويلي الذي تطعن بإعادة انتخابه المعارضة مدعومة من واشنطن “أنا متأكّد من أنّهم سيعترفون خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأوضح مادورو الذي سيؤدّي اليمين الدستورية الجمعة رئيسا لولاية ثالثة أنّ المقبوض عليهم هم أمريكيان وكولومبيان وثلاثة أوكرانيين.

وأضاف “لقد جاؤوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد السلام”.

ورفضت المعارضة الاعتراف بفوز مادورو بالانتخابات، ونشرت أرقاما من مراكز الاقتراع تظهر أن مرشحها إداوردو غونزاليس أوروتيا حصل على العدد الأكبر من الأصوات، في حين أعلن المجلس الوطني الانتخابي فوز الرئيس المنتهية ولايته من دون نشر نتائج تفصيلية.

كما رفضت أطراف دولية عدّة، في مقدّمها الولايات المتحدة ومجموعة السبع ودول في أمريكا اللاتينية، الاعتراف بفوز مادورو، واعترف بعضها بغونزاليس أوروتيا رئيسا شرعيا منتخبا.

واندلعت احتجاجات حاشدة في فنزويلا عقب إعلان نتيجة الانتخابات واجهتها السلطات بالقمع. وأسفرت الصدامات بين الطرفين عن مقتل 28 شخصا على الأقلّ.

(أ ف ب)

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