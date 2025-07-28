مادورو يعلن فوزا ساحقا لحزبه في الانتخابات البلدية في فنزويلا

كراكاس: أعلن معكسر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين فوزا ساحقا في الانتخابات البلدية التي شهدت مقاطعة واسعة من المعارضة.

وأكّد رئيس الدولة في خطاب أن “الحزب الاشتراكي المتّحد في فنزويلا” حظي بـ285 بلدية من أصل 335.

وشارك أكثر من ستة ملايين ناخب في الاستحقاق، أي أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 44%، وفق ما أعلنت الهيئة الانتخابية التي يتّهمها معارضوها بأنها محسوبة على الرئيس.

ويصادف الإثنين في فنزويلا الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الرئاسية التي أعلن فوز مادورو بها.

وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الاستحقاق الرئاسي من دون تقديم تفاصيل عن عدد الأصوات، بحجّة أن أنظمته تعرّضت لقرصنة معلوماتية، وهي ذريعة اعتبر خبراء كثيرون أنها غير قابلة للتصديق.

وتؤكد المعارضة من جانبها أنها فازت في الانتخابات وتتّهم السلطة الحاكمة بأنها لجأت إلى الغشّ. وقد قاطع قسم كبير منها الانتخابات التشريعية في أيّار/ مايو التي فاز إثرها معسكر مادورو بـ253 مقعدا من أصل 285، وفق المجلس الوطني الانتخابي.

(أ ف ب)