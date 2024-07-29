مادورو يفوز بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة الفنزويلية

كراكاس: قالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد.

وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على 51 في المئة من الأصوات بعد فرز 80 في المئة من صناديق الاقتراع.

وجاء فوز مادورو

على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة.

وأضافت اللجنة أن مرشح المعارضة إدموندو جونثاليث حصل على 44 في المئة من الأصوات رغم أن المعارضة قالت في وقت سابق إن لديها ما يدعوها “للاحتفال” وطلبت من أنصارها مواصلة مراقبة عملية فرز الأصوات.

وقال جونثاليث على موقع إكس قبل الإعلان عن النتائج “لا يمكن إخفاء النتائج. البلاد اختارت التغيير سلميا”.

(رويترز)