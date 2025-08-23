مادورو يندد بنشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

كراكاس: ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة بنشر الولايات المتحدة ثلاث سفن حربية قبالة سواحل بلاده في إطار جهودها لمكافحة تهريب المخدرات، واصفا هذه العملية بأنها محاولة “غير شرعية” لتغيير النظام في فنزويلا.

وعززت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على مادورو بمضاعفة المكافأة المالية المرصودة لمن يساعد في القبض عليه بتهم تهريب مخدرات إلى 50 مليون دولار.

وأكد مصدر أمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع، أن ثلاث مدمّرات تحمل صواريخ موجّهة تتجه إلى المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن من المحتمل أيضا نشر أربعة آلاف جندي من المارينز.

وقال مادورو للنواب “ما يهددون بفعله ضد فنزويلا (…) تغيير النظام، إنه هجوم إرهابي عسكري (…) غير أخلاقي وإجرامي وغير قانوني”.

وأضاف “بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إنها مسألة سلام وقانون دولي. كل من يرتكب عملا عدوانيا ضد دولة في أمريكا اللاتينية يهاجم جميع دولها”.

وفي عام 2020 وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، وجّهت محكمة فدرالية إلى مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى تهما عدة، منها المشاركة في مؤامرة “إرهاب ومخدرات”.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية مادورو بقيادة عصابة “كارتل الشمس” لتهريب الكوكايين التي قامت بشحن مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة على مدى عقدين، محققة أرباحا بمئات الملايين من الدولارات.

ولا تعترف واشنطن بشرعية الفوز الذي حققه مادورو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وصرّح مادورو هذا الأسبوع بأنه سينشر 4,5 مليون عنصر من الميليشيات في جميع أنحاء فنزويلا ردا على “التهديدات” الأمريكية، داعيا إلى الخروج في مسيرات في نهاية الأسبوع للتنديد بواشنطن.

