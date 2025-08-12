سياسة | عربي | فلسطين

مادونا تحثّ بابا الفاتيكان على زيارة غزة “لإنقاذ الأطفال الأبرياء.. فلم يعد هناك وقت”

مادونا على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل، 4 مايو 2024. رويترز

نيويورك: وجهت “ملكة البوب” مادونا نداءً إلى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، حثته فيه على زيارة قطاع غزة المحاصر، في ظل ما يشهده من أزمة المجاعة التي أثارت حالة من الغضب الدولي.

وكتبت المغنية الأمريكية على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر مساء أمس الإثنين: “أنت الوحيد بيننا الذي لا يمكن منعه من الدخول”، مضيفة: “نحتاج إلى فتح أبواب تلقي المساعدات الإنسانية بشكل كامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء. لم يعد هناك وقت”.

كما أعلنت مادونا (66 عاماً) عن اعتزامها التبرع للمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنها روكو ريتشي الخامس والعشرين، الذي حل أمس الإثنين.

وكتبت: “أشعر أن أفضل هدية يمكنني أن أقدمها له كأم هي أن أطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم من أجل المساعدة في إنقاذ الأطفال الأبرياء العالقين وسط تبادل إطلاق النار في غزة”.

(د ب أ)

