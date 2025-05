مادونا تحمل بشدة على ترامب لوصفه نفسه بـ”الملك”- (تدوينة)

واشنطن: حملت النجمة الأمريكية مادونا بشدّة الخميس على الرئيس دونالد ترامب الذي تعارضه أساسا، بعدما نشر على حسابه عبر شبكته للتواصل الاجتماعي تعليقا جاء فيه “عاش الملك”.

وكتبت مادونا عبر حسابها على منصة “إكس”: “كنت أظن أن الأوروبيين بنوا هذا البلد للتخلّص من سلطة الملك وإقامة عالم جديد يحكمه الشعب”. واضافت “لدينا راهنا رئيس يتحدث عن نفسه بصفته ملكا. إذا كانت مزحة، فأنا لا أضحك”.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I’m not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025