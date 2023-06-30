مادونا تغادر المستشفى مع تحسن وضعها الصحي

نيويورك: غادرت نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا (64 عاما) المستشفى الذي أمضت فيه أياما عدة في وحدة العناية المركزة إثر إصابتها بـ”عدوى بكتيرية حادة”، ما دفعها إلى تأجيل جولتها في أمريكا الشمالية وأوروبا، على ما أفاد مصدر مقرب من المغنية الخميس.

وأكد المصدر أنّ مادونا “تشعر بتحسن”، من دون أن يذكر متى خرجت من المستشفى.

وكان مدير أعمالها غي أوسيري، أفاد الأربعاء أن مادونا أُصيبت بعدوى “خطرة” السبت الفائت، مما استدعى إدخالها المستشفى وإيداعها وحدة العناية المركزة، مشيراً إلى أن المغنية “تتحسن ومن المتوقع أن تُشفى تماماً”.

وأعلن أوسيري الأربعاء عن إرجاء جولة مادونا المعنونة “ذي سيليبريشن تور” والتي كان من المقرر أن تمتد بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ ديسمبر في أمريكا الشمالية وأوروبا. وكان يُفترض أن تكون أولى حفلاتها في فانكوفر بغرب كندا في 15 تموز/ يوليو.

وبيعت بالكامل تقريباً تذاكر حفلاتها الـ35 التي كان يُفترض أن تنطلق من فانكوفر ثم لاس فيغاس مروراً بمدن عدة في أمريكا الشمالية (لوس أنجليس، نيويورك، هيوستن، شيكاغو، تورنتو، مونتريال…).

وكان من المقرر أن تُكمل مادونا هذه الجولة الغنائية في أوروبا في تشرين الاول/اكتوبر، مع محطات مُنتظرة في لندن وباريس وبرلين وبرشلونة وأمستردام، لتُختتَم في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

(أ ف ب)