مادونا تقول شكرا: الحب من العائلة والأصدقاء خير دواء- (صور)

نيويورك: شكرت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة، مادونا، عائلتها وأصدقائها على دعمهم لها بعد دخولها المستشفى الشهر الماضي.

وكتبت مادونا (64 عاما) على “إنستغرام” الأحد (بالتوقيت المحلي): “حب العائلة والأصدقاء هو خير دواء”. كما نشرت مادونا صورتين تظهر في إحداهما مع ابنها بالتبني ديفيد باندا (17 عاما) وابنتها البيولوجية لورديس ليون (26 عاما)، وفي الأخرى تحمل بفخر هدية من مدير أعمالها جاي أوسيري (50 عاما).

وكتبت مادونا أنها كأم يمكن أن تفقد نفسها حقا في تلبية احتياجات أطفالها والعطاء الذي لا نهاية له على ما يبدو، وأضافت: “ولكن عندما اشتدت الأمور، عمل طفلاي حقا من أجلي. رأيت جانبا منهما لم أره من قبل”، موضحة أن هذا صنع فارقا بالنسبة لها.

كما شكرت مادونا مدير أعمالها أوسيري على هديته، وهي عبارة عن صورة من كاميرا بولارويد للفنان الأمريكي أندي وارهول، والتي تقول مادونا إنها تظهر الفنان الراحل كيث هارينج يرتدي سترة عليها وجه مايكل جاكسون، وكتبت: “بكيت عندما فتحت هذه الهدية لأنني أدركت كم أنا محظوظة لكوني على قيد الحياة”.

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وبسبب عدوى بكتيرية شديدة اضطرت أيقونة البوب إلى قضاء عدة أيام في العناية المركزة في حزيران/ يونيو الماضي، وأرجأت جولتها العالمية، والتي كانت مقررة في الأصل في منتصف تموز/ يوليو الجاري.

وأعلنت مادونا قبل عدة أسابيع أنها الآن في طريقها إلى الشفاء. ومن المفترض لذلك أن تقام حفلات مادونا في أوروبا كما هو مخطط لها اعتبارا من الخريف المقبل.

(د ب أ)