مادويكي يسجل ثلاثية ويقود تشيلسي لفوز ساحق 6-2 على ولفرهامبتون

ولفرهامبتون- إنكلترا: سجل نوني مادويكي ثلاثية في الشوط الثاني ليقود تشيلسي لفوز ساحق على المضيف ولفرهامبتون واندررز 6-2 في مواجهة محمومة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب مولينيو اليوم الأحد.

وحصد تشيلسي أولى نقاطه في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وأولى نقاط مع مدربه الجديد إنزو ماريسكا بطريقة مذهلة حيث سحق الزوار مضيفهم ولفرهامبتون بعد الاستراحة بعد شوط أول مثير.

وتقدم فريق المدرب ماريسكا مرتين في الشوط الأول بهدفين عن طريق نيكولاس جاكسون وكول بالمر لكن ولفرهامبتون نجح في الرد في المرتين عن طريق ماتيوس كونيا ويورغن ستراند لارسن.

لكن ولفرهامبتون تراجع في الشوط الثاني، ونجح مادويكي في حسم المباراة بثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة، جاءت جميعها بمساعدة بالمر الرائع.

دخل جواو فيليكس كبديل ليحقق عودته للنادي بتسجيله الهدف السادس لفريقه.

وتم إدخال الكثير من التغييرات على تشكيلة تشيلسي المكلفة وتم التعاقد مع الإيطالي ماريسكا لحل اللغز، لكن التشكيلة الشابة التي اختارها اليوم تألقت بشكل مثير للإعجاب.

وكان مادويكي هو الشرير بالنسبة للجماهير صاحبة الأرض بأكثر من طريقة. وتم إطلاق صيحات الاستهجان ضد المهاجم الإنجليزي منذ البداية بعد حذفه لمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أهان فيه ولفرهامبتون.

ومع ذلك، قام اللاعب بإسكات المعترضين بطريقة حاسمة، لينعش موسم تشيلسي في الدوري بعد هزيمته أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الافتتاحية.

واستعاد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما التقدم لتشيلسي في الدقيقة 49 بتسديدة اصطدمت باللاعب رايان آيت-نوري.

وأدى هذا الهدف إلى الإجهاز على ولفرهامبتون الذي كان بالإمكان القول إنه الفريق الأفضل في الشوط الأول وكان بالمر مرة أخرى هو من أرسل مادويكي بعيدا ليطلق تسديدة من بين ساقي حارس ولفرهامبتون خوسيه سا.

وجعل مادويكي النتيجة 5-2 بهدف آخر مشابه تقريبا حيث استحوذ ولفرهامبتون على الكرة لكن كول هو من أرسل الكرة لزميله مادويكي ليكمل ثلاثيته.

ومع حالة من الفوضى انتابت ولفرهامبتون، قام بيدرو نيتو، الذي ترك الفريق للانضمام إلى تشيلسي في الصيف، بإرسال الكرة لفيليكس لينهي الكرة بشكل رائع في الشباك.

(رويترز)