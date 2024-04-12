ماذا استفادت حركات المقاومة وبلدانها من إيران؟

لا يمكن لإنسان بكامل عقله أن يحتج على مقاومة الأعداء الذين يحتلون البلاد ويسومون العباد سوء العذاب. والمقاومة كما هو معروف للجميع حق شرعي منصوص عليه في القوانين الدولية. ولا يمكن أن تلوم أو تنتقد أي حركة تقاوم المحتلين في أي مكان من العالم. ولو سلّمنا بحق حركات المقاومة بالحصول على الدعم من أي مكان، فلا ضير إذاً في الدعم الإيراني لبعض الحركات في المنطقة واحتضانها ومدها بالسلاح والخبرات، لكن الأمور تقاس دائماً بخواتمها، أو لنقل يُحكم على مدى صدقيتها في الأوقات الحرجة والمفصلية والتاريخية، فهل يا ترى أن حركات المقاومة المدعومة إيرانياً راضية اليوم فعلاً عن موقف رعاتها وكفلائها؟ وكي لا نذهب بعيداً تعالوا أولاً نعاين الموقف الإيراني الذي يرفع شعارات المقاومة والثورة ومواجهة المستكبرين واحتضان المستضعفين.
هل يا ترى كان بمستوى الحدث الجلل الذي أصاب غزة وشعبها؟ لا أحد ينكر أن طهران دعمت الحركات بالسلاح والمشورة وتدافع عنها إعلامياً وتحتضنها منذ سنوات وسنوات، لكن ألا ينطبق عليها اليوم المثل الشعبي القائل: «وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبل فينا»؟ ما فائدة الدعم والتشجيع، وعندما جد الجد، وأصبح الوضع على المحك، تحوّل وزير الخارجية الإيراني وغيره من المسؤولين الإيرانيين أثناء الحرب إلى أشبه بـ»شاهد عيان» أو معلق سياسي؟ لا بل إن كل شعارات المقاومة اختفت من الخطاب الإعلامي الإيراني لتحل محلها الدعوات لوقف إطلاق النار وإحلال السلام؟ سلام أيه يا جدعان؟ لماذا كنتم تشجعون الحركات على المقاومة إذا كنتم دعاة سلام؟ ألم يكن السلام موجوداً قبل الحرب الأخيرة التي أتت على الأخضر واليابس وأحرقت البشر والحجر؟ ماذا استفاد أهل غزة من الدعم الإيراني خلال الستة أشهر الحاسمة في تاريخ القطاع؟ لقد أحرق العدوان الإسرائيلي المدينة عن بكرة أبيها ولم تعد صالحة للعيش، بينما أصبحت الغالبية العظمى من سكانها وهم حوالي مليوني نسمة، لاجئين، ليبدأوا تغريبة فلسطينية جديدة أشد وأعتى. وحدث ولا حرج عن عدد الشهداء المهول من الشباب والأطفال والنساء والعجزة من كلا الجنسين؟ زد على ذلك طبعاً الأسرى والمفقودين والمصابين والذين لم تزل جثثهم تحت الأنقاض.
ألا يجري تدمير غزة وسوريا ولبنان والعراق واليمن بحجة الوجود الإيراني
لا شك أن البعض سيقول لك إن هناك ثمناً باهظاً للحروب من أجل القضية، وهذا صحيح، لكن ما يهمنا الآن هو الموقف الإيراني الذي يضع حوله نحو ملياري مسلم في العالم الآن إشارات استفهام كثيرة، بحيث أصبحت إيران في مواقع التواصل مثاراً للسخرية والتهكم، ليس لأنها فقط تركت حلفاءها يواجهون النار لوحدهم، بل لأنها فشلت حتى في الرد على الهجوم الذي طالها في قنصليتها بسوريا، ناهيك عن أن الإسرائيلي لم يترك على مدى أشهر وأشهر موقعاً إيرانياً في سوريا إلا واستهدفه وقتل كبار الضباط الإيرانيين وأعوانهم. أين فيلق القدس الذي كانت تتباهى به إيران على مدى سنوات؟ لماذا يمر طريق هذا الفيلق في دير الزور والبوكمال وحمص والقصير وحلب ودرعا والسويداء والزبداني السورية، ولا يمر عبر غزة التي هي أقرب إلى القدس بكثير من حلب ودير الزور؟ لماذا لم يعد أحد يسمع صوتاً للفيلق الشهير منذ عملية طوفان الأقصى؟
ولو ذهبنا إلى جنوب لبنان اليوم سنجد أن الدمار الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة فعلت مثله في الجنوب اللبناني وبأهله، فقد فر عشرات الألوف من سكان المنطقة ولم يبق فيها سوى كبار السن غير القادرين على اللجوء إلى مناطق بعيدة، بينما تبدو القرى اللبنانية المحاذية لحدود فلسطين في وضع مأساوي نتيجة الدمار الذي لحق بها بعيداً عن أعين الإعلام؟ ماذا فعلت إيران لحلفائها في لبنان؟ وماذا يمكن أن تفعل فيما لو، لا سمح الله، وسّعت إسرائيل هجومها على لبنان وحولته إلى أكياس من الرمل كما يتوعد القادة الإسرائيليون؟ لن يكون حظ اللبنانيين أفضل من حظ الغزاويين بالتأكيد.
وفي اليمن يرفع حلفاء إيران شعار التصدي لداعمي إسرائيل، وذلك باستهداف البواخر والسفن التي تمر عبر البحر الأحمر، مما حدا بأمريكا وشركائها الأوروبيين إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية، وهو اليوم يدمر ما تبقى من اليمن التعيس بأعتى أنواع الأسلحة، ويكون بذلك الحريق الذي انطلق من غزة قد امتد إلى لبنان ومن ثم سوريا والعراق واليمن بأشكال مختلفة. ماذا يمكن أن تفعل إيران لليمنيين الذين تحرضهم على خصومها في المنطقة عندما يضيق الخناق الأمريكي والأوروبي حول أعناقهم؟ لا شيء طبعاً؟
ماذا فعلت إيران لسوريا المستباحة من الطيران الإسرائيلي الذي يقصفها خمس مرات في الأسبوع وربما أكثر أحياناً قبل الأكل وبعد الأكل؟ هل بقيت قاعدة أو موقع سوري تتمركز فيه ميليشيات إيران إلا واستهدفته إسرائيل وأحرقته بمن فيه؟ ألم تصبح سوريا رمزاً للهوان والذل لأنها تحولت إلى «ملطشة» بسبب الوجود الإيراني فيها؟ ألم يتحول نبأ العدوان الإسرائيلي على سوريا ومطاراتها إلى خبر معتاد ومألوف في الإعلام لكثرة تكراره، بينما تكتفي إيران وجماعاتها بالاحتفاظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين؟
وحتى في العراق، ألا تصطاد الطائرات الأمريكية والإسرائيلية قادة الميليشيات العراقية التابعة لإيران بين الحين والآخر، بينما لا تفعل إيران أي شيء سوى تحريض جماعاتها على إطلاق بعض الصواريخ على مواقع أمريكية بالاتفاق مع الأمريكيين أنفسهم؟ ماذا استفاد العراق من الدعم الإيراني سوى تعريض البلاد والعباد للضربات الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة وتحويله إلى ساحات وغى؟
أليس من حق الشعوب أن تسأل اليوم، على ضوء التخاذل الإيراني في حماية حلفائها في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن: أين أنتم قاعدون؟ لماذا تخليتم عنا في اللحظات الحرجة وتركتمونا فريسة للوحشين الإسرائيلي والأمريكي؟ وإذا ظل الوضع على حاله، فلا شك سيكون من حق الناس أن تسأل أيضاً: هل تحولت بلادنا إلى ملعب كرة قدم، ونحن بمثابة الكرة التي تمرّرها إيران للإسرائيليين كي يسجلوا بها الأهداف المطلوبة؟ ألا يجري تدمير غزة وسوريا ولبنان والعراق واليمن بحجة الوجود الإيراني الذي يملأ الدنيا شعارات مقاومة، بينما لا تستفيد منه الشعوب سوى الخراب والدمار؟
كاتب سوري
وماذا قدمت دول التطبيع للفلسطينيين
على اقل تقدير دول التطبيع و دول الخليج تدعم المؤسسات الفلسطينية بالمال، و كافة الدول المحتاجة في المنطقة، و لا تؤثر عليهم سلبا بتحريرهم على معارك هم لا طاقة لهم بها
سؤال لك يا فصيل: ماذا استفادت بلدان التطبيع و شعوبها من الكيان الصهيوني ؟…. ننتظر تحليلك في الموضوع !
إيران لا توجد على اراضيها قواعد أمريكية مثل كل دول الخليج دون استثناء وقدمت للمقاومة كل ما تستطيع تقديمه خاصة المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس وباعتراف قادتها أنفسهم ، وتعلم إيران جيدا كما يعلم أي عاقل أن أي رد منها على الاعتداءات الاسرائيلية أو الأمريكية مباشرة ستكون الذريعة التي يتم بها تجييش العالم كله لمحو إيران لا سيما أنها محاطة بأنظمة خائنة وعميلة لإسرائيل وأمريكا وخاصة دول الخليج التي تستضيف أعتى أسلحة أمريكا على أراضيها ليست ضد أحد إلا إيران ، فإذن مهما تكون خلافاتنا الشخصية أو المذهبية أو السياسية مع إيران فلا يمكن تجاهل دورها في دعم المقاومة بما في ذلك المقاومة العراقية التي هزمت أمريكا ودحرتها ، وأنا لا أتوقع أي رد كبير على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في سوريا ، سيكون هناك رد لكن غير استفزازي وهذا موقف معقول ومنطقي ومبرر من طرف إيران لأنها تخاف الخونة أكثر مما تخاف أمريكا وإسرائيل ..
الأهل في غزة هم الذين يعانون المرض و الجوع و العاهة اما المتى فهم شهظاء عند الله يرزقون في حين أنتم تمجد إيران و حماس، و ها هي نتيجة التحريض و الدعاية.،فلما جد الجدد تركت إيران حماس و لا سيما الشعب الفلسطيني يموت !! هذا لا يبرر الجرائم الإسرائيلية ، إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي..هذا لا ينكره إلا نتجاهل ( أما الجاهل نفسه يعرف !!!)..حماس لها مسؤولية فيما يقع بسبب عدم قراءتها لموازين القوى و التوقيت..وووووو..هناك دم يسيل و يجب المساءلة و النقد الذاتي داخل البيت الفلسطيني حينما تتوقف الآلة الوحشية الإجرامية الإسرائيلية،
شكرا على هذا المقال الموضوعي ولا يجب تناسي الدور الذي يلعبه نظام الملالي
والله العظيم كلام من ذهب. أولا أرد على القوميين العرب. لا تتكلموا لي على الحكام العرب المطبعين وغير المطبعين كلهم سواء وكلهم عملاء وجبناء ويعرفهم القاصي والداني.
الآن بالله عليكم ماذا قدمت إيران غير الشعارات ؟؟؟ ؟الموت لأمريكا الموت لإسرائيل . ضجيج بدون فائدة.
إذا لم تقف إيران مع غزة في هذه الظروف القاسية والمؤلمة. فمتى تقف معها؟ فغزة تباد تذبح الناس يدفنون تحت منازلهم لا وقت ولا فرصة للناس حتى لدفن أقرب الناس إليهم. والقتل بشكل يومي وشامل. تشريد شعب بأكمله وإيران صمتت صمت القبور.
دولتان خانتا أهل غزة بشكل رهيب إيران وتركيا. وحكام تركيا دفعوا الثمن غاليا في الانتخابات الأخيرة بسبب موقفهم الضعيف جدا أمام هذا الإجرام الصهيوني الصليبي الأمريكي الغربي. كل الغرب الصليبي وقف مع الصهاينة عسكريا وسيا سيا واقتصاديا. وإيران وتركيا خدلوا أهل غزة وخانوهم.
لا تكلمني عن الطغاة العرب فهم سفراء الغرب الصليبي في بلداننا فهم ينفدون الأوامر فنحن لازلنا تحت الاستعمار.
غزة لم تفضح شعارات إيران وتركيا فقط. بل فضحت جميع الدول المسلمة وفضحت نفاق الغرب الصليبي وفضحت مجلس الأمن وفضحت ضعف الأمم المتحدة.
مجرد تساؤل.
ماذا استفادة حكومة عباس ومن يدعمها من الانبطاح !!!؟؟؟
لست خبير ولا باحث ولا محلل، لكن الأكيد، أن “طوفان الأقصى” المبارك حقق الكثير في ستة أشهر ما لم تحققه 22 دولة في 8 عقود.
1- إخراج القضية الفلسطينية من القبر وبعث فيها الروح حتى أصبحت قاب قوسين أو أدنى بالاعتراف الدولي.
2- أقبر “مبررات” التطبيع وكشفت الخونة.
3- كشف صهيونية ويهودية أمريكا والغرب بطريقة لا يمكن التستر عنها ولا قبولها مستقبلا .
4- دمر فكرة جيش الكيان الذي لا يقهر لمن سيأتي بعد السنوار والضيف وأبو عبيدة، وستجعل المقاومة حية في الذاكرة حتى دحر العدو.
5- وغيَّر الرأي العام الدولي الغربي من صالح الكيان إلى صالح فلسطين.
وللذين يظرفون دموع التماسيح على الخسائر في الأرواح والممتلكات، أقول لهم اسألوا الجزائريين والفيتناميين.
وللذين يحبذون المفاوضات أقول لهم عودوا إلى المقالين نشرهما موقع “الجزيرة” وجريدة “القدس العربي”، على التوالي تحت العنوانين التاليين:
1- “المؤرخ منير العكش: هذا هو “المعنى الإسرائيلي لأميركا” ودون مقاومة مصيرنا أسوأ من الهنود الحمر.”
2- “حل الدولتين… باب مشرع للهروب والتهرب الدوليين.”
ايران هي اسرائيل الكبرى.. و ما فعلته بالمسلمين في سوريا و العراق و اليمن و لبنان من تقتيل و تهجير هو أضعاف الأضعاف مما فعلته إسرائيل الصغرى و في ظرف قصير. إيران الصفوية هي العدو الأكبر و الأخطر
تخاذل واضح، على شعوب تلك الدول أن تعي حقيقة أن يد إيران أقصر من أن تنال امريكا وبنتها المدللة(إسرائيل)
كان عليك قبل ان ان تخبر و تتذكر ان محور التطبيع ومحور المقاومه هما من كسر ا ظهر هذه الامه بتحالفهما في تكسير العراق الم يشارك اسد سوريا العجوز مع العميل المطبع الاول نظام مصر الي جانب عملاء الخليج في سحق العراق و جيشه ونهشه و القضاء علي نواة لمشروع عربي غرم ما فيه من عيوب الم يكن العراق حاجز منيع في وجه المد الفارسي الصفوي و امام التطبيع العربي الم يبقي هذا التحالف الامه جسد بلا روح الم يبقي ا لتحالف و التنسيق اوطان مستباحة يسرح فيها الصهيوني و الصفوي نهيك عن المتحكم في خيوط اللعبة امريكا والقوئ الاستعمارية الاخرئ