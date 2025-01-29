ماذا تخفي كلمات أغنية نانسي عجرم وتوقيعها أوراق الطلاق من شريك مغرور؟- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

على وقع خبر طلاقها الذي انتشر مثل النار في الهشيم بعد تغريدة غامضة لها قالت فيها: “عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سُنة الحياة”، طرحت اللبنانية نانسي عجرم حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” أغنيتها الجديدة بعنوان “طول عمري نجمة” التي روّجت لها منذ مدة.

وتعاونت نانسي في هذه الأغنية التي هي باللهجة المصرية مع الشاعر هاني عبد الكريم وهي من ألحان الفنان الراحل محمد رحيم، حيث اعتبرت هذه الأغنية التعاون الأخير بينها وبين رحيم.

وكعادتها تألقت نانسي بصوتها وأدائها بتقديم هذه الأغنية، ومن المقرر أن تطلق أغنيتها “طول عمري نجمة” على طريقة الفيديو كليب يوم الخميس في الثلاثين من الجاري عبر قناتها الرسمية على تطبيق “يوتيوب”.

وتناولت الأغنية قصة درامية تمحورت حول شريك مغرور فرّط في أمانة الحب، وهذا ما جسّده بوضوح مطلع الأغنية الذي جاء على النحو التالي: “تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر… تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر”.

وفور طرح أغنية “طول عمري نجمة” تصدرت واسم نانسي “التراند” ولا سيما بعد أن بددت نانسي قبيل إطلاق الأغنية سر شائعة طلاقها التي انتشرت على شكل واسع في الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت “تيزر” الأغنية والتي بدت فيه وهي توقع أوراق الطلاق، الأمر الذي شد حماسة الجمهور والمتابعين على هذا الكليب المرتقب طرحه يوم الخميس في الثلاثين من الشهر الجاري.

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وتوازياً، خرج الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عن صمته بعد انتشار شائعة انفصاله عنها بعد زواج دام سبعة عشر عاماً ووجود توترات تحكم العلاقة بينهما واصطحاب نانسي بناتها للعيش معها في منزل في منطقة السهيلة، ونشر عبر “إنستغرام” مقطع فيدو مرفق بعبارة معبرة تقول: “شاهد تطبيقاً حياً لنظرية القطيع، حيث يظهر تأثير الجماعة على سلوك الافراد دون الحاجة لأي شرح”.