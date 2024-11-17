ماذا سيكون موقف نتنياهو من كتاب المستشارة القانونية بشأن مراجعة النظر بولاية بن غفير؟

أسرة التحرير

ليس صدفة أن تجد المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب ميارا، نفسها على رأس سلة الأهداف السياسية لائتلاف نتنياهو حين يدعو الوزراء الأكثر صخباً في الحكومة إلى إقالتها صبح مساء. فبهراب ميارا ببساطة تصر على أداء وظيفتها بخلاف تام مع سلوك الحكومة التي تشير لها، والتي تسعى لمنح نفسها قوة غير محدودة والتآمر ضد الديمقراطية.

الخميس الماضي، بعثت المستشارة كتاباً لرئيس الوزراء نتنياهو أمرته فيه أن يراجع موقفه بشأن ولاية بن غفير وزيراً للأمن القومي. الكتاب جزء من بلورة موقف قبيل رفع رد الدولة إلى محكمة العدل العليا في الالتماس الذي يطلب منها إصدار أمر لنتنياهو باستخدام صلاحياته وإقالة الوزير الذي يعرض الدولة والديمقراطية للخطر. “الأحداث الجديدة وتراكمها مع الأحداث التي سبقت رفع الالتماس، تخلق ظاهراً جمعاً شاذاً وخطيراً ومتواصلاً للاستخفاف بالقانون وانتهاك القواعد والمس بالمبادئ الأساس للنظام، في ظل تسييس عمل الشرطة”، كتبت بهرب ميارا لنتنياهو. وشرحت في كتابها بأن التدخلات المرفوضة من جانب بن غفير في أعمال الشرطة (الأمثلة لا تنقص: العنف الشرطي المعربد ضد المتظاهرين، ومحاولة الوزير منع حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة، وتغيب الشرطة عن قاعدة “بيت ليد” في زمن الشغب) وبين تعلق ضباط الشرطة ببن غفير لترفيعهم يمس بإمكانية ضمان عمل الشرطة انطلاقاً من الولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي، وطلبت من نتنياهو تناول الأمور.

بهرب ميارا ذكرت نتنياهو في كتابها بما يريد للجمهور أن ينساه: بن غفير ليس قدراً من السماء. بل عين مسؤولاً عن الشرطة من حكومة إسرائيل التي يترأسها نتنياهو، وهناك شيء يسمى مسؤولية جماعية للحكومة. نتنياهو لا يمكنه التهرب من المسؤولية.

حتى قبل كتاب المستشارة، فهم نتنياهو اتجاه هبوب الريح وقال إنه إذا أمرت محكمة العدل العليا بإقالة بن غفير “فسيكون هذا هو الطريق السريع لأحداث أزمة دستورية”. نتنياهو يعمل وفقاً لنموذجه الثابت: السماح بسياسة مناهضة للديمقراطية أو مناهض للدستور انطلاقاً من المعرفة بأن المحكمة ستضطر إلى التدخل؛ وعندما تتدخل المحكمة، فسيتهمها بتدخل مرفوض وبخلق أزمات فيما يطلق قاعدته ضد “عدو الشعب”.

محظور السماح لنتنياهو وعصبة المتسيبين الذين عينهم للحكومة مواصلة هدم الدولة. نأمل أن يؤدي موقف المستشارة في محكمة العدل العليا بالحسم لصالح الملتمسين وليس كالمرة السابقة عندما ردت التماساً مشابهاً. على هيئة القضاة أن تأمر نتنياهو بإقالة بن غفير. إذا كانت تنقصها الجرأة، فلتأخذ إلهاماً من بهرب ميارا.

هآرتس 17/11/2024