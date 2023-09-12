ماذا عن الماركتينْغ عربياً؟

نتساءل في المعارض العربية الجادة، وفي كل التظاهرات المتعلقة بالكتب: لماذا مساحات الحركة محدودة بالنسبة للكتاب في العالم العربي؟ لماذا هذا الكساد في حركة الكتاب؟ نسبة الطبعات مخجلة؟ هل العربي لا يقرأ؟ بعض الإحصائيات تكذب ذلك. وإذا كنا من رواد نظرية المؤامرة سنقول إن هناك يداً تقوم بتجهيل الإنسان العربي ولها يد طولى في المؤسسات الثقافية العربية، للتأثير في كل ما يدفع العربي نحو التنور والثقافة؟ وإذا كنّا من نقاد الهياكل والمؤسسات الثقافية سنقول إن الكتاب العربي هو العجلة الخامسة التي لا تُخرَج إلا عند الحاجة الدعائية الماسة، وإن الكتاب لا يشكل حاجة حيوية لها أمام الاقتصاد والمال وكأنه يمكننا أن نخلق إنساناً فعالاً اجتماعياً دون العبور عبر الكتاب؟ كلها أسئلة تنتابنا في كل سنة، كلما اصطدمنا بوضعية الكتاب وحالة الكاتب العربي المزرية بالمقارنة بمثيلاتها في العالم. كاتب عليه أن يلجأ إلى مهن حياتية لا صلة لها بنشاطه المركزي، ولا يستطيع العيش بكتبه في مساحة عربية تقارب 400 مليون نسمة؟ أي أنه لو باع 50 ألف نسخة سيصبح غنياً. شيء فيه بعض الغرابة. تأتيك عادة الإجابة جاهزة وسهلة: العربي لا يقرأ؟ نسبة الأمية في العالم العربي، على الرغم من تفاوتها بين الدول، مرتفعة جداً وتقف حائلاً أمام انتصار العلم والعقل والقراءة طبعاً؟ الناشر لا يحترم حقوق الكاتب؟

إن فكرة الكتب الأكثر مبيعاً ورواجاً ظهرت في السنوات الأخيرة بقوة كبيرة وأصبحت تشغل دور النشر من باب تجاري بحت، وتشغل الكتاب أيضاً من أجل فرض النفس والاعتراف في مجتمعات تعادي النجاح والتمايز، وتنسى أن النجاح هو في نهاية المطاف ثمرة جهد قاس ومضن وصعب.

زاد الأمر شيوعاً مع بداية ظهور كبريات الجوائز العربية المرسخة لجهد الكاتب ولاسم دار النشر: جائزة السلطان العويس، جائزة الشيخ زايد، جائزة البوكر العربية، جائزة كتارا وغيرها. ولم تشذ عن ذلك بلاد دون غيرها، من المشرق العربي إلى مغربه. لنقل إن المسألة طبيعية وتكاد تكون عادية وعالمية، لكن في الغرب تتبنى العملية مؤسسات قائمة بذاتها وليس الكتاب أنفسهم. لم أسمع يوماً دان براون الذي باع من دافنشي كودDa Vince Code أكثر من خمسين مليون نسخة، يصرح أنه الكاتب الأكثر مبيعاً في العالم، ولا الكاتب الإسباني كارلوس رويث زافون، أنه باع أكثر من ثلاثين مليون نسخة من روايته العظيمة «ظل الريح» La sombra del viento، ولا موراكامي باع من روايته «متسابق المضمار» أكثر من عشرين مليون نسخة في اليابان وحدها، ولا ميلينيوم Millenium الذي باع صاحبه ستيغ لارسون، قبل وفاته، أكثر من سبعة ملايين نسخة في بلده السويد ذي السبعة ملايين نسمة، أي بمعدل نسخة لكل مواطن.

طبعاً، لم يكن لستيغ لارسون حظ عيش هذا النجاح لثلاثيته، فقد مات بسكتة قلبية قبل الشهرة. لا يمكن للناشر أن يكذب، لأن وراءه مؤسسة الضرائب التي تحاسبه عن كل نسخة باعها. في الوطن العربي يطرح الموضوع بشكل مخالف جذرياً ولا توجد نسبة في مجال المقارنة، إذ كثيراً ما يأخذ الكاتب على عاتقه مهمة الناشر، ويعلن الأرقام التي يريد ومتى يريد؟ من الألف إلى المليون؟ ولا يوجد من يسأله عن جدوى ما يقوله. ارتبطت الحالة مع موجة من الأكاذيب الأخرى والنفاقات المستشرية، التي لا شيء وراءها إلا الرغبة في الظهور وفرض النفس بأي وسيلة كانت.

بعضهم يسمي ذلك ماركتينغ، وآخرون يسمونه شطارة، مع أن المهمة نشرية وتخص آلة النشر بمختلف قنواتها الدعائية.

بل هناك من يفبرك قصصاً حوله يتطلبها الماركتينغ، بالمعنى الأكثر انحطاطاً. السبب الحقيقي هو غياب المؤسسات المتابعة لتلك الادعاءات ومعرفة حجم البيع الحقيقي. نحن أمام دكاكين طباعية (في الأغلب الأعم مع استثناءات قليلة) أكثر منها دور نشر حقيقية عارفة لما تريده؟ من الدار العربية التي يمكنها اليوم أن تدعي أنها قدمت كاتباً واحداً، وغامرت معه، ودافعت عنه واستثمرت من أجل فرضه لأنها رأت فيه مشروع كاتب كبير؟ من هي الدار التي ترسل كل ثلاثة أشهر أو ستة، أو حتى سنة، جرداً لمبيعات الكاتب وتمنحه حقوقه كما يفرضها قانون النشر عالمياً؟ هل هناك قانون للنشر أصلاً في العالم العربي؟ هل أصبح الناشر العربي يفكر بعقلية من يستثمر في الكاتب؟ عندما ينشر كتاباً، يتبعه بترسانة من الوسائل الدعائية التي توقظ حس القارئ وتنبهه للكتاب؟ الكتاب عاجز عن الحركة في سوق الكتاب دون ناشره؟ كم يخسر الناشر من أجل الدعاية لكاتب هو ينشره؟ عندما صدرت رواية «دافنشي كود»، على سبيل المثال لا الحصر، ملأت دار فلاماريون الفرنسية واجهات ميترو الأنفاق والأماكن العامة والباصات، بغلاف الكتاب والتعريف به؟ وعندما نشرت «الخيميائي» تحول الكتاب إلى واجهة دعائية في الساحات العامة، والمراكز الثقافية، وبعض المحلات الكبرى. الأعمى جداً هو من لا يستطيع رؤية الكتاب، وهكذا بالنسبة لكل الكتب الناجحة في العالم. وهذا الإشهار يكلف مالاً كبيراً. في العالم العربي، نحن أمام ظاهرة فيها اختلال كبير. كأن مهمة الناشر تتوقف عند نشر الكتاب؟ وإذا بذل جهداً، يوفر للكاتب فرصة توقيع كتابه في مكتبة يحضرها عشرة أشخاص. وسط هذا الغياب، يتحول الكاتب إلى «داعية» لكتابه. حقه، لكن ذلك لا يحل الإشكال. توضع على الكتاب الطبعة العاشرة، العشرين، وهناك خلط واضح بين الطبعة (1000 نسخة عربياً) والسحب.

السحب هو أن تسحب من الكتاب نفسه نسخاً أخرى بدون أدنى تغيير، أما الطبعة الجديدة، بعد أن يصل الكتاب إلى سقف محدد من السحوبات العديدة، يتم طبعه في طبعة فاخرة، طبعة الجيب، طبعة مصورة، طبعة بها مقدمات جديدة وهكذا. ما هو عندنا في العالم العربي لا يتعدى أن يكون سحباً بسيطاً؟ شيء مضحك أن يتحول الكاتب هو الواجهة التجارية بينما وظيفته أن يكتب ويستمر في تحسين أدواته.

الكاتب في نهاية المطاف حالة يتأملها الآخرون، وإذا تأمل نفسه فمن أجل جهد آخر لإبداع أجمل، وتعميق مسار هو في نهاية المطاف رحلة إنسانية لا أكثر، عمقها وجمالها في بساطتها، وألقها الكبير في صدقها، ما عدا ذلك فهو زبد ولا يقاوم عاتيات الذاكرة التي لا تحتفظ إلا بما يشكل قيمة إنسانية. والقيمة لا ينتجها إلا فرد موهوب يعرف مساحاته التي تستحق أن يجهد نفسه ومخياله من أجلها. ممارسات كهذه تضر بالكاتب على الأمد المتوسط والطويل. ما للقيصر للقيصر. الناشر هو المخول الوحيد للقيام بهذه المهمة لأنها جزء من مهامه الضرورية، وإلا لن يكون ناشراً. يحتاج العالم العربي إلى رهانات جديدة وشجاعة أكبر في مجال الكتاب إذا أردنا أن نجد كتبنا في كل مكان وفي المطارات العالمية سواء بلغاتها الأصلية أو بترجماتها العالمية.