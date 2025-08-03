ماذا في جاء في رسالة تعزية وزير الثقافة السوري لفيروز بوفاة زياد الرحباني؟

بيروت- “القدس العربي”:

قدّم وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، تعازيه إلى السيدة فيروز برحيل نجلها الفنان زياد الرحباني عبر رسالة تعزية.

واستهل الصالح رسالته بالقول: “لا أكتب إليكِ معزّياً بصفتي الرسمية، بل بما تحمله الثقافة من وجع وحنين وأسئلة. فمنذ ‘سألوني الناس’ إلى اليوم وهم يسألون: كيف لصوت امرأة أن يكون وطنًا؟ وكيف نُعزّي الوطن؟”.

واعتبر “أن صوت السيدة فيروز لم يكن يومًا مجرد غناء، بل كان تربية وجدانية لجيلٍ كامل، وشريكًا في الوجع القومي، ومواساة في عتمات الحرب، واحتفالًا في صباحات النصر”، قائلاً: “أنتِ من جعلتِ من القصيدة بيتًا دافئًا، ومن اللحن جسراً إلى الذاكرة، ومن المسرح محرابًا للأمل”.

رسالة إلى السيدة فيروز لا أكتب إليكِ معزيا بصفتي الرسمية، بل بما تحمله الثقافة من وجعٍ وحنين، وأسئلة. منذ “سألوني الناس” إلى اليوم وهم يسألون: كيف لصوت امرأةٍ أن يكون وطناً؟ وكيف نعزي الوطن؟ إن صوتكِ يا سيدتي لم يكن يومًا مجرد غناء، بل كان تربية وجدانية لجيلٍ كامل، وشريكًا في… pic.twitter.com/a64YEs2u6a — وزارة الثقافة السوريّة (@mocsyr) August 2, 2025

وتوقّف الوزير السوري عند العلاقة العميقة التي جمعت فيروز بدمشق، مذكّرا “بأن صوتها انطلق من أثير إذاعة دمشق، وصدح على أرض معرض دمشق الدولي”، مضيفاً: “لم تغنِ دمشق فقط، بل لبستها كما تُلبَس القصائد العظيمةُ أثوابًا من ضوء”.

وتابع: “من “زهرة المدائن” إلى “غنّيت مكة” و”بحبك يا لبنان”، كنتِ سفيرة حقيقية للوجدان العربي حين خانته السياسة وانقسمت عليه الجغرافيا”، مشيراً إلى “أن وزارة الثقافة السورية، وهي تسعى إلى ترميم ما صدّعته السنوات، تدرك أن لا نهضة من دون العودة إلى الأصالة”، مؤكدًا “أن فيروز تمثّل عمودًا من أعمدتها، لأنها “لم تكن مطربة، بل كانت رؤية”.

واختتم الوزير رسالته بالقول: “أعزّيكِ بفقيدك الذي قدّم للموسيقى العربية، محدثًا ومجددًا جريئًا، وإن اختلفت بيننا وبينه المواقف السياسية وتباينت الرؤى. من دمشق، مدينة الروح، ومن كل سوري وسورية غنّوا معكِ “سوا ربينا”، وهم يضحكون ويبكون، لكِ خالص العزاء، وكل الحب”.