ماذا قال أنشيلوتي عن حالة الجفاف التهديفي لمبابي؟

مدريد: لم يسجل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أي هدف منذ أكثر من شهر، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي يعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن ينهي المهاجم الفرنسي صيامه التهديفي.

وسجل مبابي هدفا واحدا فقط في آخر سبع مباريات خاضها، وقضى أكثر من 400 دقيقة دون أن يسجل أي هدف مع ريال مدريد في جميع المسابقات، حيث لا يزال يعاني في اللعب كرأس حربة.

ولم يتم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى تشكيلة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولية على الرغم من كونه قائد الفريق، لكن أنشيلوتي قال إن مبابي كان في حالة معنوية جيدة في حصص التدريب قبل رحلة الدوري الإسباني إلى ليغانيس غدا الأحد.

وقال أنشيلوتي للصحافيين اليوم: “هذا يحدث لجميع المهاجمين العظماء، وقد يشعر بالإحباط لكن هذا ليس حاله. أراه متحفزا وسعيدا بالتدريب مع زملائه في الفريق. عاجلا أم آجلا، سينهي سلسلة المباريات التي لم يسجل فيها أي هدف. غدا سوف يقدم مباراة رائعة لأن الأمر مسألة وقت. إنه يمتلك مهارة لا تصدق وسيظهر ذلك عاجلا أم آجلا”.

وكان مركز مبابي محل جدال منذ انتقاله الحلم إلى سانتياغو برنابيو، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كان يجب أن يلعب على اليسار، لكن أنشيلوتي كان معارضا لتغيير مركز فينيسيوس جونيور، هدافهم الأول والذي يلعب في نفس المركز.

وقال أنشيلوتي: “لا أعتقد أن كيليان طلب مني أبدا اللعب في مركز بعينه في الملعب، الجميع يريد أن يبدأ ضمن التشكيلة الأساسية. ولكن مبابي وفينيسيوس ليس لديهما أي مركز ثابت في الملعب. الأمر كله يعتمد على المباراة”.

ومع وجود فرصة لإبرام صفقات في فترة الانتقالات خلال منتصف الموسم، قال أنشيلوتي إن ريال مدريد سيدرس خياراته بعد مواجهة إشبيلية الشهر المقبل في مباراته الأخيرة في عام 2024.

(رويترز)