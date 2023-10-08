ماذا قال رئيس الموساد السابق عن هجوم حماس المباغت؟- (فيديو)

رام الله-“القدس العربي”: قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” إفرايم هاليفي، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، تعقيبًا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على الأراضي المحتلة، إن “الهجوم فريد من نوعه” وإنها “المرة الأولى” التي تتمكن فيها غزة من “اختراق عمق إسرائيل والسيطرة على القرى”.

وأضاف هاليفي: “لم نتلق أي تحذير من أي نوع، وكانت مفاجأة تامة أن الحرب اندلعت هذا الصباح (السبت)”.