ماذا قال مدربا فلسطين وقطر قبل المباراة التي تنتظرها الجماهير في كأس آسيا؟

الدوحة- “القدس العربي”:

أكد مدربا فلسطين وقطر، على أهمية المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الإثنين في إطار الدور ثمن النهائي من كأس آسيا 2023.

وقال مكرم دبوب، مدرب المنتخب الفلسطيني، إن المباراة مع قطر “أخوية واحتفالية”.

واعتبر دبوب في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم الأحد في الدوحة، أن “منتخبنا يلعب دون ضغوط، لأنه حقق هدفه الأساسي من المشاركة، وهو التأهل للدور الثاني”، مشيرا إلى أن الضغط الأكبر سيكون على المنتخب القطري، كونه حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور.

ورغم اعتباره أن لا خاسر بين الأشقاء، لكنّ دبوب أكد أن “الفدائي” سيدافع عن حظوظه أمام قطر، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، لافتا إلى أننا “سنحاول الظهور بنفس الأداء الذي كان أمام الإمارات وهونغ كونغ”، وتقديم مباراة تشرف الكرة الفلسطينية.

المدرب التونسي الذي يعمل رفقة “الفدائي” منذ 14 عاما، شدد على علاقته الوجدانية بفلسطين، والراسخة في قلوب وعقول كل التونسيين.

لذلك، يعتبر أن علاقته بلاعبي المنتخب “عائلية”، وأن “هذه الروح تظهر في الملعب وفي العلاقة الأخوية بينهم، وتمنحهم حافزا كبيرا للمواصلة”.

بدوره، أكد تامر صيام، مهاجم فلسطين، أن لا خاسر بين الأشقاء، وأن المباراة مع قطر ستكون عرسا كرويا، خاصة بين الجماهير في المدرجات.

وقال صيام إننا “سندخل المباراة بقوة وسندافع عن حظوظنا بالتأهل، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد لفلسطين”.

وأضاف أن “منتخبنا يقدم في الآونة الأخيرة عروضا جميلة، ويلعب بطريقة هجومية عكس ما كان سائدا في السابق”.

صيام وجّه التحية لأبناء شعبنا، خاصة في غزة، وأكد أن لاعبي “الفدائي” وتحديدا القادمين من غزة، يعيشون ضغوطا كبيرة نتيجة اعتداءات الاحتلال، لكنّ هذه المعاناة تدفع اللاعبين لبذل أقصى طاقاتهم وتحقيق الفوز.

من جانبه، أكد الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، مدرب المنتخب القطري، سعادته بما قدمه “العنابي” في البطولة حتى الآن، خاصة مرحلة دور المجموعات التي تأهل خلالها الفريق لدور الـ16 من الجولة الثانية، وحسمها في الصدارة بالعلامة الكاملة بدون أي خسارة، مؤكدا أن الفريق يتحسن ويتطور مباراة بعد الآخرى .

وقال لوبيز في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: “قدم جميع اللاعبين في المباريات الثلاثة التي خاضها المنتخب أداء رائعا”.

وأضاف: “تابعنا كل المباريات التي خاضها الفريق الفلسطيني منذ بداية دور المجموعات، وهو فريق يقدم أداء قويا ويلعب بشجاعة، ونحن نعرف نقاط القوة والضعف لديه، وسنحاول االتركيز وتقديم أفضل ما لدينا لنخرج فائزين ونواصل المشوار في البطولة” .

وعن التوازن بين الدفاع والهجوم قال: “صحيح أن لدي أسلوبا هجوميا، وأحب الكرة الهجومية، لكن يجب أن نوجد التوازن بين الهجوم والدفاع، والفضل يعود في ذلك للاعبين، لأنهم هم من نفّذوا ذلك على أرض الميدان وطبّقوه.. وأكرر، عندما نهاجم يجب أن نكون حذرين في الدفاع وفي الرقابة” .

كذلك، شدد المعز علي، لاعب المنتخب القطري، على جاهزية الفريق لمواجهة نظيره الفلسطيني في الدور ثمن النهائي .

وقال المعز: “هدفنا مثل كل مباراة هو تحقيق الفوز وحصد بطاقة التاهل إلى الدور المقبل” .

وأضاف: “سنحاول أن نخلق الفرص ونكون شرسين أمام مرمى فريق المنافس”، مؤكدا أن “المباراة مهمة للفريق القطري، ونحن حاملو اللقب، ونعرف جيدا صعوبة كل مباراة، وأن الأدوار الإقصائية تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين”.

وعن المنافسة على لقب الهداف، قال المعز: “لا أفكر في الهداف التاريخي حاليا، بقدر ما أفكر في أن يصل الفريق لأبعد مرحلة، والأهداف تأتي بعد ذلك”.