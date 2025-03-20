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ماذا قال مدرب إسبانيا عن صيام لامين يامال خلال المباريات في رمضان؟

20 - مارس - 2025

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روتردام: رأى مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن صوم نجمه الشاب لامين جمال في شهر رمضان لا يشكل أي مشكلة بالنسبة له، ولا يؤثر على استعدادات نجم برشلونة مع حاملي اللقب لخوض مبارتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا.

وقال دي لا فوينتي الذي يحل فريقه ضيفا على هولندا الخميس قبل أن يستقبل الإياب الأحد، إن “الأمور كانت طبيعية تماما بالنسبة لنا. إنه يتبع تعاليمه (الدينية)، قواعده، كما يفعل في ناديه”.

وأضاف: “قدم له الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات حول الأكل والشرب”.

ويصوم جمال، البالغ 17 عاما، شهر رمضان لأول مرة.

وشدد دي لا فوينتي: “نحن نحترم دائما جميع المعتقدات. إنه في حالة ممتازة للعب”.

وأقر المدرب البالغ 63 عاما بأنها المرة الأولى في مسيرته التدريبية التي يصوم فيها أحد لاعبيه في شهر رمضان، قائلا: “لم أواجه موقفا مماثلا في السابق، لكن الأمور تسير على ما يرام كالعادة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول Nacir Sdj:
    مارس 20, 2025 الساعة 1:33 م

    تقبل الله صيام لامين بامال والشكر لمسؤلي برشلونة على احترام معتقداته.

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  2. يقول Huda:
    مارس 21, 2025 الساعة 12:30 ص

    الله يتقبل منه ويوفقه ويزيده ايماناً

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  3. يقول عادل_ألميريا:
    مارس 21, 2025 الساعة 6:13 ص

    في فرنسا يتم معاقبة اللاعبين المسلمين الذين يصومون و يخضعون لحملات تشهير إعلامي غير مسبوقة حيث تزدري الصحافة و الإعلام و الطبقة السياسية الإسلام و المسلمين بطريقة جد وقحة…..لا يحدث هذا إلا في فرنسا.

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