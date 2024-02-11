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ماذا قال ملك الأردن للاعبي “النشامى” بعد خسارتهم لقب كأس آسيا؟ – (تغريدة)

منذ 3 ساعات

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لندن- “القدس العربي”:

أثنى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على لاعبي منتخب بلاده رغم خسارتهم 3-1 أمام منتخب قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا.

وكتب الملك عبد الله عبر حسابه على منصة “إكس”: “عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية”.

وحرص أيضا على تهنئة منتخب “العنابي” باللقب، قائلا: “نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي”.

توج منتخب قطر بلقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصد لقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

في المقابل، فشل منتخب الأردن في تحقيق باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

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