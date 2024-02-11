ماذا قال ملك الأردن للاعبي “النشامى” بعد خسارتهم لقب كأس آسيا؟ – (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

أثنى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على لاعبي منتخب بلاده رغم خسارتهم 3-1 أمام منتخب قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا.

وكتب الملك عبد الله عبر حسابه على منصة “إكس”: “عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية”.

وحرص أيضا على تهنئة منتخب “العنابي” باللقب، قائلا: “نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي”.

عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية.

نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي pic.twitter.com/GhbIPFQEXr — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 10, 2024

توج منتخب قطر بلقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصد لقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

في المقابل، فشل منتخب الأردن في تحقيق باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.