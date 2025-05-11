ماذا نتوقع من زيارة ترامب للشرق الأوسط؟

وصفت كارولين ليفيت، المتحدثة الصحافية باسم «البيت الأبيض» زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة، بأنها تمثل «عودة تاريخية إلى الشرق الأوسط».
هناك أسباب طبعا لاعتبار «البيت الأبيض» الحدث تاريخيا، فطائرة الرئيس التابعة لسلاح الجوّ الأمريكي Air Force 1 التي ستنطلق اليوم الإثنين من واشنطن ستسجل أول زيارة خارجية لترامب في ولايته الثانية، حيث يحطّ في السعودية، ثم في قطر فالإمارات، وحيث سيحظى بمراسم احتفالية كبيرة ليعود بعدها إلى بلاده محمّلا باستثمارات عربية بمئات مليارات الدولارات.
إلى هذه الإنجازات الاستثمارية الهائلة التي حسب حسابها أشاع ترامب جوا يتوقع حصول اختراقات سياسية كبيرة تؤدي بالنتيجة لإعلان استئناف مسيرة التطبيع.
تجاهل ترامب، طبعا، أن تصريحاته حول تحويل غزة إلى ريفييرا، وإخراج سكانها منها كي يتم إعمارها، جعلت هذا المسار مستحيلا، وأن حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية اعتبرت تصريحاته الآنفة موافقة على إبادة صريحة لسكان القطاع، وفرصة تاريخية لإنهاء القضية الفلسطينية برمتها، ورفضا صريحا للخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية في آذار/مارس الماضي، والتي تقضي بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لحكم القطاع، وإعادة إعماره.
رغم حديث ترامب الملتبس عن «خبر مذهل» يعلنه في الأيام القليلة المقبلة، و«لا يتعلق بالتجارة» وتوقع ستيف ويتكوف، مبعوثه إلى الشرق الأوسط، إحراز تقدم في نطاق اتفاقيات إبراهيم، فإن هذه التوقعات تبدو غير واقعية.
حسب قناة سي إن إن الأمريكية فإن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ومهندس التطبيع خلال ولاية ترامب الأولى، هو في صلب تفاصيل زيارة ترامب الحالية أيضا والمفاوضات الجارية مع القادة العرب والإسرائيليين وإن بشكل غير رسمي.
بهذا المعنى، فإن الولاء الذي يمحضه مسؤولو ترامب لرئيسهم، لا يتنافى بالتأكيد مع تبنيهم لمنظورات إسرائيل، ونتنياهو ومؤسسات اللوبي الإسرائيلي الأمريكية، لكنّ براعة ترامب في عقد الصفقات، ودبلوماسية جاريد الخفية وشطارة ويتكوف العقارية، لا تكفي لفرض تطبيع سعودي مجاني مع إسرائيل في الوقت الذي تجتاح الدولة العبرية غزة وتدمر البنى التحتية وتنكّل بفلسطينيي الضفة الغربية، وترتكب الانتهاكات والتوغلات في سوريا، والضربات في لبنان، والقتال مع اليمن، والتخطيط لحرب مع إيران (مع كل الاحتمالات الخطيرة المفتوحة ضد الدول العربية المجاورة).
تحضر الدول العربية المعنية بهذه الزيارة، في هذه الأثناء، أجندات مختلفة لهذه الزيارة، فالسعودية، التي ستكون مركز قمة أمريكية ـ خليجية في اليوم التالي لقدوم ترامب، تلقت مقدما بعض الدفوعات على الحساب، يمكن أن يعتبر وقف إطلاق النار مع الحوثيين أحدها، وكذلك فصل محادثات تعاون واشنطن النووي مع المملكة عن مسألة التطبيع، كما أعيد إحياء اتفاقية الدفاع السعودية الأمريكية المتعثرة واستئناف المحادثات بشأن تطبيقها.
تتوقع الدول الخليجية أيضا من ترامب، مقابل استثماراتها، أن يتم تخفيف القيود التنظيمية الأمريكية التي تعيق هذه الاستثمارات، بما في ذلك ضمن القطاعات التي تعتبر من «البنية التحتية القومية الحيوية» لأمريكا.
تشير الأنباء التي تم تداولها حول احتمال لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأنباء أخرى عن إمكان عقد اتصال خماسيّ مع ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يضم الشرع، والرئيسين الفلسطيني محمود عباس، واللبناني جوزف عون، إلى الأهمية التي تعلّقها الدول والشعوب العربية المتضررة بشكل كبير من الاعتداءات الإسرائيلية على تدخل ترامب، وبغض النظر عن حصول ذلك من عدمه، فمن الواضح أن تغييرات عديدة ستطرأ على المنطقة بعد الزيارة، وأن إسرائيل ستعمل بضراوة على منع أي تغيير لا يناسبها.
رسالة الصين إلى العرب بمساعدتها العسكرية الحاسمة لباكستان لها دلالات واضحة. أرجو أن يستوعبوها للحفاظ على وجودهم قبل فوات الأوان. فأحداث التاريخ المتسارعة لن ترحم الضعيف و المتخاذل و المتلاعب و الّامُبالي
اتوقع تنافس سعودي اماراتي على مرتبة المفضل لدى واشنطن مقابل ضخ أكبر للاموال في الاقتصاد الأمريكي مقابل الحماية و منح ادوار معينة لصالح واشنطن و ماعدا ذلك لا جديد ولا يجب التوهم بتحقيق خرق مستحيل في موقف واشنطن لصالح الفلسطينيين مع تجديد المطالبة بالتطبيع لكن لم يطبع و الغلو فيه للمطبعين
الإجابة الصحيحة: تريليونات وليس مليارات
السعودية والإمارات وقطر وكذلك سلطنة عمان سيستثمرون تريليونات في امريكا على هامش زيارة الرئيس ترمب ، الثانية عالمياً بعد جنازة البوب فرانسيس رحمه الله، وهذا جيد
سيما السعودية، الاستثمارات ستشمل OpenAI الرائدة في الذكاء الاصطناعي وNVIDIA رقائق التكنولوجيا العالية التي تنافس أسهمها مايكروسوفت على المركز الأول، وهذا ممتاز
ما قامت به حماس “الإفراج عن رهينة امريكي دون مقابل” من أساسيات نظرية اللعبة – رياضيات – التي تقوم عليها المفاوضات لتحريكها إذا وصلت لطريق مسدود .، وهذا جيد و(مطلوب) ، أمريكا ثمنت وتجاوبت .. إسرائيل تمسكت بشروطها وستتحمل عواقب ذلك/ عزلتها في المنطقة والعالم
رأيي (أن تعلن حماس إلقاء السلاح) فهذا ما قام به الجيش الايرلندي وثوار الباسك وثوار التاميل وحزب العمال الكردستاني في هكذا ظرف
أخي عماد الطلب من الضحية وتحميلها ذنب الجريمة قديم وعفى عليه الزمن! مارأيك مثلاً أن ينسحب الإحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة في مقابل ذلك والإعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وتنص عليها قرارات الأمم المتحدة
على من يطالب حماس بإلقاء السلاح اما ان يلقي بقلمه ويختفي او ان يكتب بالعبري اشرف له فأشرف.
برأيي زيارة ترامب لوحدها ليست إلا الخطوة الأولى لدول الخليج لوضع الخطوط العريضة لتفرض مصالحها ومصالح المنطقة كلها في الإستقرار والسلام. والخطوة الأخرى هي القمة العربية لوضع النقاط على الحروف واتخاذ قرارات بإجماع عربي بوقف التطبيع والتهديد بعدم إبرام اتفاقات ممكنة في المستقبل، للضغط على نتنياهو المجرم الفاشي وحكومة الإحتلال الفاشية المتطرفة لوقف حرب الإبادة والجرائم البشعة التي يرتكبوها والإلتزام بالإتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين والدول العربية، وإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة التي تحولت إلى مراكز تشبه معتقلات النازية فيدالهولوكست أو حصار مخيم اليرموك المأساوي من بشارون الهارب.
